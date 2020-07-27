▲ 不只禁堂食！一文回顧內地疫情高峰時的三大封城模式

香港新增的新冠肺炎確診個案連日破百宗，行政會議已通過全天禁堂食，以及強制全民外出時戴口罩。回顧內地疫情嚴峻時，曾於多個城市推行嚴格人員管控措施，並因應疫情嚴重程度，推行全城封閉、限制居民城內流動或社區封閉式管理。

最嚴格：全城封閉（防止疫情向外擴散）

當時疫情最嚴重的武漢市1月23日凌晨宣布，關閉當地機場和車站通道，市民若無特殊原因不得離開武漢，關閉當地機場和車站通道，市內大眾運輸也停運。接著，中國官方也暫停前往武漢的班機、列車和長途巴士。武漢成了這場疫情下，第一個被「封城」的城市。

隨後幾天，湖北境內的黃岡、鄂州和赤壁等城市也陸續封城，13個城市停止市內大眾運輸，上千萬人的行動遭受限制。

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次等嚴格：限制居民城內流動（防止病毒在城內擴散）

2月時溫州疫情慘重，除了與當地許多人在武漢經商有關，群聚感染也是另一個重要原因。當地的銀泰百貨世貿曾傳出群聚感染，包括員工和顧客。。

因此，溫州當時實施了市民出行控管措施，規定每戶每2天可指派一人外出採購，其餘人員非必要不要外出。市內大眾運輸也暫停營運。

溫州是繼湖北黃岡後，第2個採取上述出行管控的城市。但相較於前一輪的封城，溫州這次的措施較為軟性，即便市民出行受限，但連接溫州的高速公路交流道並未完全封阻，民眾仍能進出當地。溫州的「封城」，是為了防止疫情在內部擴散。

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較寬鬆：社區封閉式管理（自衛式防範）

杭州2月時曾發布10項措施通告，對全市社區進行封閉式管理。而這又是不同於溫州的另一種「封城」樣態。首先，對於每戶派人外出採購一事，通告中使用的詞彙是「倡導」而非「規定」。其次，無論城內或城際的交通，都仍繼續營運。所以，也有人稱之為「半封城」。

目前香港採取的措施，還是偏向較寬鬆的自衛式防範。有報道指出，行政會議通過全天禁堂食，以及強制全民外出時戴口罩，是不想動用「禁足令」、「居家令」等極端措施，因「封城」對香港經濟、民生都造成重創。

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責任編輯：游昊雲

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