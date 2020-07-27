【中美角力】美微博告別駐成都總領館 網民喊滾 有人籲不要戰爭

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【中美角力】與台建交？突襲南海？ 美國下張牌是甚麼？
中美關係惡化，美國限中國72小時內關閉駐休斯敦總領館後，中國反擊要求美關閉駐成都總領館。中國外交部稱，今日（27日）上午10時，美國駐成都總領館閉館，中方主管部門隨後從正門進入接管。
美國駐華大使館官方微博發布短片，告別美國駐成都總領事館，稱「我們會永遠想念你們」。短片提到，1985年以來，美國駐成都總領館努力促進美國人民與四川、重慶、貴州、雲南和西藏人民的相互理解。
該微博之後又發文，稱美國駐成都總領事館就作為一名夥伴，多年來與中國西南地區的人民一道，推動該地區的快速增長和發展，促進國際合作互利。
這些帖文發布後，有大批網民留言，但反應各異。
有網民表示「永遠不見，滾吧」、「胡錫進說你們還欠著領館內中國僱員的補償金，你們感傷時把錢給人家補上啊」。亦有人希望中美能和平相處、不要戰爭，盼「歸來有期」，又認為中美應該是朋友不是敵人，批評「民粹主義者綁架了兩國民意」。
網民反應
●永遠不見，滾吧~
●胡錫進說你們還欠著領館內中國僱員的補償金，你們感傷時把錢給人家補上啊
●趕緊把你們官微也關閉了
●希望中美和平相處，為了孩子們，求同存異相互交流，不要戰爭！
●希望能有再見時，明白人都明白，中美應該是朋友、合作者，不該是敵人。民粹主義者綁架了兩國民意。
●中美友好，期待回歸
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