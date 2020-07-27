【中美角力】與台建交？突襲南海？ 美國下張牌是甚麼？

▲ 南京大學國際關係學院教授朱鋒認為，盡管中美關係再惡化，但像兩國互關大使館、美國與台灣「建交」或者偷襲南海島礁的可能性還是極小。

中美互關領事館引爆外交衝突升級，市場關注後續發展，揣測特朗普政府下張牌是甚麼？有聲音指出，在避免和中國直接武力衝突的前提下，特朗普在大選前還有兩張牌可向中國打出，一是和台灣「建交」，二是突襲南海島礁。

等同赤裸裸地對華宣戰 學者：可能性極小

然而，南京大學國際關係學院教授朱鋒對《環球時報》表示，盡管中美關係再惡化，但像兩國互關大使館、美國與台灣「建交」或者偷襲南海島礁的可能性還是極小。朱鋒認為：

與台灣「建交」或者偷襲中國南海島礁就是赤裸裸地對華宣戰，美國這麼做，對它自己有什麼好處？

對於中美關係， 朱鋒 還有兩個基本判斷：

第一，美國主動挑起戰爭可能性不大，那幫政治狂人也不能一點底線都沒有，最終要承擔的後果可能包括把美國整個國家都賠進去。 第二，美國的西方盟友有多少會支持這種猖狂的反華舉動呢？ 沒有國家希望世界被中美對抗所綁架。

另外，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘對新加坡《聯合早報》說，接下來特朗普政府會從多方面向中國施壓，包括借香港和新疆問題進行法律制裁、指控中國對美進行滲透和竊取情報、在南海挑起軍事衝突，或要求德國和法國政府緊跟美國步伐，封堵華為等中國科技企業。

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責任編輯：彭文彌

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