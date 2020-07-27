▲ 【中印衝突】印度冷待華為「搬石砸自己腳」？華為擬裁7成當地員工

中印關係因邊界衝突急墮低谷，有印度媒體報道，中國電訊設備巨頭華為在印度的布局也因此受挫。華為已將今年度在印度的收入目標下調一半，並計劃裁員60%至70%。

包括新浪科技等內地媒今天引述《印度經濟時報》報道，華為目前預計2020年印度市場營收介於3.5億至5億美元（折合27.1億至38.7億港元），遠低於稍早估計的7億至8億美元（折合54.2至62億港元）左右。

印媒：華為預期今年營收大減

報道說，華為此舉主要是為了應對印度市場上設備和服務需求的急劇下降，目前華為沒有對此發表評論。

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華為下調收入目標，因為預期印度的兩家主要電信客戶不會有新訂單。巴帝電信（Bharti Airtel）和Vodafone Idea是華為在印度市場的兩大主要電信客戶。

華為與巴帝電信的合作岌岌可危，後者或將與愛立信合作。去年，華為已經失去拉吉斯坦省（Rajasthan）的訂單。

知情人士說，華為打算在印度減少全職員工、約聘和派遣員工（承包商職工）數量。

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報道說，裁員主要涉及網絡支援、現場部署、外包和銷售部門的員工，因為目前電信運營商沒有給出新的項目或展現出新合作計劃的意願。

華為印度職工對飯碗恐不保 感到憂慮

華為在印度的消費者業務或手機業務規模也已經減少，目前華為也沒有在印度推出更多新設備。

另一名知情人士表示，「公司目前只需要少數人員來維護之前與電信營運商簽訂的年度合約，仍然留在公司的那些人很是擔心自己的工作，因為市場上機會並不多」。

華為在印度的分公司遵循印度的會計年度。2017年，華為印度公司的收入為12億美元，此後連年下跌。

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責任編輯：鄧國強

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