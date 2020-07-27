【內地水災】長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台（有片）

長江上游今年以來最大洪水，今日過境重慶主城，寸灘水文站首次出現超警戒水位，嘉陵江邊的磁器口古鎮水位達到184.07米，超出警戒水位3米多，數十商舖被浸。江水亦淹沒重慶地標建築朝天門的平台，水位達到朝天門門洞中部。

受暴雨影娼，長江上游、岷江、嘉陵江及向家壩至寸灘區間、三峽區間來水明顯增加，長江今年第3號洪水昨日在上游形成。

長江上游基礎性水文站寸灘站，今早6時許江水漫過江邊堤岸上的「180.5米」標記，是該站今年首次出現超出警戒水位，標誌著長江上游今年以來最大洪水過境重慶主城。

今早上午11時，在長江、嘉陵江交彙的朝天門水域，江水已經淹沒重慶地標建築朝天門180平台，水位達到朝天門門洞中部。朝天門碼頭被洪水淹沒，兩江觀光遊船已停運。沿江物流市場亦水浸。當地社區在附近路段入口拉起警戒線，義工勸阻市民下河游泳玩水。

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重慶市防汛抗旱指揮部副指揮長冉進紅表示，這是長江上游和嘉陵江今年以來出現的最大洪水，而目前長江重慶主城段流量和水位仍在持續上漲，預計今日深夜將出現最高水位。

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