中企買起加拿大北極金礦 杜魯多沉默惹在野黨抨擊

美國加強圍堵中國之際，中國企業出手收購加拿大北極地區金礦，引起外界對中國北極戰略關注。中國收購加拿大金礦，看來亦為加拿大總理杜魯多構成政治麻煩。加拿大在野黨批評杜魯多尚未就中企收購當地金礦表態，並計劃立法禁止中國收購更多加拿大北極地區資產。

▲ 中企收購加拿大北極金礦 杜魯多沉默惹在野黨抨擊

中國企業山東黃金礦業股份有限公司，5月與加拿大同行TMAC Resources達成協議，同意以大約2.3億加元（約13.3億港元）收購對方。TMAC業務位於加拿大最北方之努納武特（Nunavut）領地，並於北極圈以北近200公里。

山東黃金收購TMAC交易正受加拿大政府審批，而特魯多內閣未有公開評論，惹起反對黨不滿。加拿大前總理哈珀（Stephen Harper）任內國家安全顧問Richard Fadden表示，中國「明顯是加拿大的對手」，交易不應該獲得批准，中方每次提出買甚麼時加方都應想到這一點。

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全球暖化令北極資源與航道變得可以開發，北極地區戰略價值亦引發多國角力。山東黃金強調，今次收購純屬商業性質。加拿大創新、科學及經濟發展部發言人則表示，部門審批時會考慮交易對加拿大的經濟好處，但未有就其他因素置評。

中國近年已在加拿大北方收購若干資產。《華爾街日報》稱，由中國國企持多數股權的五礦資源，在北極地區擁有鋅銅資產，公司更正在遊說加拿大政府資助修建公路和深水港；吉林吉恩鎳業有限公司也在魁北克北端，擁有一座銅鎳礦。

中國與加拿大關係，近年因為加拿大協助美國拘捕華為副董事長孟晚舟而陷入低谷，但加拿大是美英澳紐加情報圈「五眼」聯盟之中，至今唯一未有官方禁用華為的國家。

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責任編輯：連兆鋒