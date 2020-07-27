【中印角力】印度傳再禁47個中國App 另擬審查PUBG等275款中國應用程式

中印關係持續緊張，印度繼早前禁止抖音海外版TikTok、微信等59個中國App，據報再禁止多47款中國應用程式，另外草擬一份清單，當中包括騰訊旗下「食雞」手遊《絕地求生（PUBG）》，等275款中國App，以作審查。

印度傳媒今日（27日）報道，印度已禁止多47款中國App，主要是針對此時禁止的59個App的精簡版，例如Tik Tok Light和Cam Scanner Advance。有關禁令據報已於上周五（24日）發布。

【中印衝突】印度冷待華為「搬石砸自己腳」？華為擬裁7成當地員工

【中印角力】外電：印度法庭傳召馬雲 涉阿里巴巴前員工稱被不當解僱

【中印角力】印度用戶用不到微信 透過VPN也登入不到

【中美角力】蓬佩奧再拉攏印度 ：有機會將供應鏈從中國轉移

此外，印媒又引述知情人士稱，印度當局已草擬一份275款中國App的名單，以確定其是否存在任何損害印度國家安全及侵犯用戶隱私的行為。名單包括《絕地求生（PUBG）》、小米短片平台Zili、阿里巴巴全球速賣通（AliExpress），以及字節跳動旗下音樂串流App Resso及相機ULike等。

消息表示，政府可能禁止清單上的全部或部分App。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道