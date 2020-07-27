  • 32°C
香港時間 : 2020727日 (一) 17:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印角力】印度傳再禁47個中國App 另擬審查PUBG等275款中國應用程式

國情動向 17:25 2020/07/27

分享：

中印關係持續緊張，印度繼早前禁止抖音海外版TikTok、微信等59個中國App，據報再禁止多47款中國應用程式，另外草擬一份清單，當中包括騰訊旗下「食雞」手遊《絕地求生（PUBG）》，等275款中國App，以作審查。

印度傳媒今日（27日）報道，印度已禁止多47款中國App，主要是針對此時禁止的59個App的精簡版，例如Tik Tok Light和Cam Scanner Advance。有關禁令據報已於上周五（24日）發布。

【中印衝突】印度冷待華為「搬石砸自己腳」？華為擬裁7成當地員工

【中印角力】外電：印度法庭傳召馬雲 涉阿里巴巴前員工稱被不當解僱

【中印角力】印度用戶用不到微信 透過VPN也登入不到

【中美角力】蓬佩奧再拉攏印度 ：有機會將供應鏈從中國轉移

此外，印媒又引述知情人士稱，印度當局已草擬一份275款中國App的名單，以確定其是否存在任何損害印度國家安全及侵犯用戶隱私的行為。名單包括《絕地求生（PUBG）》、小米短片平台Zili、阿里巴巴全球速賣通（AliExpress），以及字節跳動旗下音樂串流App Resso及相機ULike等。

消息表示，政府可能禁止清單上的全部或部分App。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【中印衝突】印度冷待華為「搬石砸自己腳」？華為擬裁7成當地員工
今日
【中印衝突】印度冷待華為「搬石砸自己腳」？華為擬裁7成當地員工
【中印角力】印度用戶用不到微信 透過VPN也登入不到
今日
【中印角力】印度用戶用不到微信 透過VPN也登入不到
【中印角力】外電：印度法庭傳召馬雲 涉阿里巴巴前員工稱被不當解僱
2020/07/26
【中印角力】外電：印度法庭傳召馬雲 涉阿里巴巴前員工稱被不當解僱
【中美角力】蓬佩奧再拉攏印度 ：有機會將供應鏈從中國轉移
2020/07/23
【中美角力】蓬佩奧再拉攏印度 ：有機會將供應鏈從中國轉移
手機Apps 電玩手遊 中印關係 中國 印度 阿里巴巴 騰訊

下一篇文章

中企買起加拿大北極金礦 杜魯多沉默惹在野黨抨擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧：徒損美元地位
中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧：徒損美元地位
【中美角力】路透社：拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政
【中美角力】路透社：拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政
國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海
國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海
美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭
美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭
【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕（訂戶專享）
【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕（訂戶專享）
【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）
【中美角力】解放軍南海訓練畫面曝光 戰機發射數千枚實彈（有片）