紐約時報：中美關係陷死亡螺旋　「回頭是岸」已太難

中美關係上周經歷最驚心動魄的幾天,美國國務卿宣告「盲目交往」時代結束後翌日,美國下令關閉中國休斯敦總領事館,中方對等報復。紐約時報直指美國鷹派一手把兩國關係推入新對抗、甚至瀕臨「死亡螺旋(Death Spiral)」境地。無論3個多月後美國大選結果如何,難以逆轉當前的對立局面。回頭是岸或已太難。

紐約時報發表題為「美中走向新對抗時代,雙邊關係恐難逆轉(Officials Push U.S.-China Relations Toward Point of No Return)」的文章,指過去一周中美關係急劇惡化。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)上周四在演講中首度明確宣示,美國與中國的關係應該建立在「不信任與核查」的原則上,意味要徹底推翻已故總統尼克森(Richard M. Nixon)近半個世紀前訂定與中國接觸的政策。

中美關係 上周經歷驚心動魄的數天

就在蓬佩奧宣告與中國「盲目交往」時代結束後翌日,美國上周五以「間諜行為」的指控,要求中國駐休斯敦總領事館關閉。中方隨後對等報復,要求美國關閉駐成都總領事館,同類事情,中美關係史上從未發生。

中美惡劣關係中,中美貿易協議仍在執行中,但在更大範圍鬥爭的影響下,它的前景已經岌岌可危。

紐約時報分析指,儘管中方官員和分析人士都公開斥責,特朗普政府近日的舉動只為競選;但人們越來越清楚地認識到,中美這場衝突有更深的根源、已不能只用美國選舉考量的角度理解。

美國強硬派主導下 遏抑中國已成常態?

紐約時報指出,美國鷹派已把中美兩國關係導入廣泛且激烈的競爭,這種狀態可能已形成常態。

文章引述在前任總統奧巴馬(Barack Obama)期間,擔任國家安全委員會高級亞洲總主任、現任布魯金斯學會(Brookings Institution)智庫研究員何瑞恩(Ryan Hass)表示,特朗普下的鷹派顧問,想把兩國關係重新定位為涉及所有方面的系統性競爭,並不單純只讓為即將到來的美國大選。

他們認為,即使下任是誰當總統也不重要,為了讓美國在21世紀地緣戰略中處於有利地位,決定重新定位。

就算是中方專家亦抱有同類觀點,中國人民大學國際關係學院副教授成曉河說,「這不只是出於大選的考慮」,「這也是中美之間內在矛盾的自然升級和結果」。

紐約時報指,中國政府在新疆至香港問題的態度,令美國鷹派有對中國更強硬的空間,中美衝突升級。

康乃爾大學研究中國外交政策和公眾輿論的政治學者白潔曦(Jessica Chen Weiss)用「死亡螺旋」形容當前中美關係。

在全球對中國的不滿情緒達到幾十年來最高水平的時候,中國官員表示,有興趣探索中美關係目前這種死亡螺旋的可能出路。

With global anti-China sentiment at its highest level in decades, Chinese officials have indicated an interest in exploring potential offramps to the current death spiral in U.S.-China relations.