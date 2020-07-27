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紐約時報：中美關係陷死亡螺旋　「回頭是岸」已太難

國情動向 21:05 2020/07/27

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紐約時報：中美關係陷死亡螺旋　「回頭是岸」已太難

中美關係上周經歷最驚心動魄的幾天，美國國務卿宣告「盲目交往」時代結束後翌日，美國下令關閉中國休斯敦總領事館，中方對等報復。紐約時報直指美國鷹派一手把兩國關係推入新對抗、甚至瀕臨「死亡螺旋（Death Spiral）」境地。無論3個多月後美國大選結果如何，難以逆轉當前的對立局面。回頭是岸或已太難。

紐約時報發表題為「美中走向新對抗時代，雙邊關係恐難逆轉（Officials Push U.S.-China Relations Toward Point of No Return）」的文章，指過去一周中美關係急劇惡化。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周四在演講中首度明確宣示，美國與中國的關係應該建立在「不信任與核查」的原則上，意味要徹底推翻已故總統尼克森（Richard M. Nixon）近半個世紀前訂定與中國接觸的政策。

中美關係　上周經歷驚心動魄的數天

就在蓬佩奧宣告與中國「盲目交往」時代結束後翌日，美國上周五以「間諜行為」的指控，要求中國駐休斯敦總領事館關閉。中方隨後對等報復，要求美國關閉駐成都總領事館，同類事情，中美關係史上從未發生。

中美惡劣關係中，中美貿易協議仍在執行中，但在更大範圍鬥爭的影響下，它的前景已經岌岌可危。

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紐約時報分析指，儘管中方官員和分析人士都公開斥責，特朗普政府近日的舉動只為競選；但人們越來越清楚地認識到，中美這場衝突有更深的根源、已不能只用美國選舉考量的角度理解。

美國強硬派主導下　遏抑中國已成常態？

紐約時報指出，美國鷹派已把中美兩國關係導入廣泛且激烈的競爭，這種狀態可能已形成常態。

文章引述在前任總統奧巴馬（Barack Obama）期間，擔任國家安全委員會高級亞洲總主任、現任布魯金斯學會（Brookings Institution）智庫研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，特朗普下的鷹派顧問，想把兩國關係重新定位為涉及所有方面的系統性競爭，並不單純只讓為即將到來的美國大選。

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他們認為，即使下任是誰當總統也不重要，為了讓美國在21世紀地緣戰略中處於有利地位，決定重新定位。

就算是中方專家亦抱有同類觀點，中國人民大學國際關係學院副教授成曉河說，「這不只是出於大選的考慮」，「這也是中美之間內在矛盾的自然升級和結果」。

紐約時報指，中國政府在新疆至香港問題的態度，令美國鷹派有對中國更強硬的空間，中美衝突升級。

康乃爾大學研究中國外交政策和公眾輿論的政治學者白潔曦（Jessica Chen Weiss）用「死亡螺旋」形容當前中美關係。

在全球對中國的不滿情緒達到幾十年來最高水平的時候，中國官員表示，有興趣探索中美關係目前這種死亡螺旋的可能出路。

With global anti-China sentiment at its highest level in decades, Chinese officials have indicated an interest in exploring potential offramps to the current death spiral in U.S.-China relations.

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但紐約時報對美國與中國對抗能否緩和，顯得抱不樂觀態度，其中引述美方官員近期表述，可反映情況

  • 司法部長巴爾（William P. Barr）指責美國公司對中國「共同姑息」。
  • 聯邦調查局局長克里斯托弗（Christopher Wray）指，他主管的機構平均每10小時就啟動一宗新的與中國有關的反情報調查。
  • 美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）警告說，中國早已努力在境外控制思想。

紐約時報最後作出悲觀的總結，「（美國鷹派）將美國對中國的政策導向，定位為競爭，已在過去三年半裡得到了兩黨人士的大力支持」。在此前題下，「即使前副總統拜登（Joe Biden）今年11月擊敗特朗普，中美關係可能也不會改變方向」。

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責任編輯：鄧國強

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