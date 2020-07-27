【家長注意】涉逾1700萬贖款 澳洲籲中國留學生提防虛擬綁架騙案

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騙徒手法層出不窮，澳洲警方提醒中國留學生，提防虛擬綁架騙案。澳洲新南威爾士州今年已接獲最少8宗針對中國留學生的「虛擬綁架」案件，涉及金額320萬澳元，折合超過1700萬港元。
訛稱中國官員 要求事主假裝被綁架
澳洲警方指出，騙徒會假扮成中國大使館、領事館人員或公安，以普通話致電在新南威爾士州的中國留學生，訛稱自己是中國當局的代表，指事主涉嫌在中國犯案，或者其身份被盜，要求滙款到海外戶口以避免法律訴訟，否則會被逮捕或驅逐出境。
有個案甚至要求事主假扮被綁架，從而勒索其身在中國的親友，即所謂的「虛擬綁架」。事主被指示停止與家人和朋友的聯繫，並租用酒店房間，被綁住及蒙住雙眼拍攝照片或片段，傳送給受害者的海外親友勒索。
新南威爾士州警方表示，今年已接獲最少8宗針對中國留學生的「虛擬綁架」案件，每宗案件涉款2萬澳元到50萬澳元不等，另有一宗發生在今年6月，事主父親為22歲女兒支付了200萬澳元贖金。
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責任編輯：孫民