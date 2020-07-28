【中美角力】解放軍背景學者唐娟在美出庭  如何被捕謎團待解

▲ 【中美角力】解放軍學者唐娟在美出庭 如何被捕等謎團待解

具解放軍背景的中國學者唐娟因簽證詐欺案逃到中國駐三藩市總領事館，藏身約一個月，外界原預計此事將演變成中美之間長期外交對峙事件，但唐娟已於上周末被捕入獄，當地時間27日視訊出庭。隨著有關她的司法程序展開，她涉及案情、乃至她如何被捕等謎團，有望得到解開。

加州大學戴維斯分校（University of California,Davis）癌症研究人員唐娟涉嫌簽證詐欺案逃逸到中國駐三藩市領事館，被美國政府懷疑她是中國軍方的秘密成員，但案情突現變化，唐娟當地時間23日深夜被捕，24日早上移監至沙加緬度郡（Sacramento County）監獄。

唐娟曾藏身美國駐三藩市總領事館

正值華府與北京緊張關係升高之際，美國指稱中國政府試圖從美國著名研究機構竊取機密，以40年最大規模的打擊行動，針對全美25個城市涉竊取知識產權、具解放軍背景的中國學者展開調查。

唐娟是目前美國已公開的第4名被控簽證詐欺的中國學者。美國司法部門發言人曾在23日對媒體表示，唐娟是躲在中國領事館的「逃犯」。

如果中國政府過去一個月以駐外使領館藏匿、保護美國政府追緝的逃犯屬實，這在外交互動上很不尋常。

由於美國政府若未經中方同意，便無權進入中國領事館，23日深夜到24日凌晨美方連夜的追捕行動中，唐娟究竟在哪裡以及如何被捕的相關細節，受到外界關注。

法庭文件：中方已就涉唐娟「執法行動」與美聯繫

參與唐娟案的地區檢察官柯波拉（Heiko P. Coppola）在7月13日提交法院的文件中表示，中國政府代表已就「與唐娟有關的執法行動」和美國官員取得聯繫。

美國聯邦助理檢察官（Benjamin Kingsley）在法院文件中寫道，美國當局有證據顯示中國政府「指示這些人銷毀證據並正在努力，設法讓相關人士神不知鬼不覺地離開美國。這讓相關案件不只是單純的簽證詐欺，還有背後的政治因素待釐清。

根據法院文件，37歲的唐娟被控隱瞞她為解放軍工作以及現役軍人的身分，申請赴美擔任訪問學者。

唐娟於2019年10月提出訪問學者J-1簽證的申請，11月獲得簽證核發，同年12月27日她從三藩市國際機場進入美國，在她的簽證申請文件上，她否認為中國軍方工作，也未曾與共產黨或其他極權政黨有關聯。

唐娟軍裝照片 成為她被捕導火綫之一

聯邦調查局（FBI）探員迪蘭（Steven G. Dilland）在起訴書中表示，今年6月20日唐娟在居住的公寓接受FBI約談、搜索。迪蘭發現唐娟穿著解放軍制服的照片，並找到一份唐娟要求中國政府補貼的申請書，唐娟自稱是中國共產黨的一員。另有論文等其他資料佐證唐娟在簽證申請資料說謊。

唐娟於6月26日被控簽證詐欺罪名。

唐娟的案子目前由沙加緬度郡的法院審理，首次出庭時間訂在美西時間27日下午2時，法官巴恩斯（Deborah Barnes）以視訊的方式審理。

根據上周解封的刑事控告書，簽證詐欺最重可處10年有期徒刑及25萬美元罰款。

責任編輯：鄧國強