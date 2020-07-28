【港區國安法】新西蘭暫停香港引渡協議 五眼最後一國 中方堅決反對

▲ 【港區國安法】新西蘭暫停香港引渡協議 五眼最後一國出手

新西蘭宣佈，因應港區國安法實施，新西蘭暫停與香港引渡協議。新西蘭是「五眼」情報聯盟中，最後一國就與香港引渡協議採取措施的國家。英國、加拿大、澳洲早前皆以不滿港區國安法為由，暫停與香港引渡協議；美國此前則表明有意暫停與香港引渡協議。

中國駐新西蘭使館發言人表示強烈不滿和堅決反對，批評有關決定嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。發言人又稱，任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞，敦促新西蘭立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對兩國關係造成進一步損害。

發言人重申，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預，香港國安法是確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措，有利於香港繁榮穩定。

新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）周二（28日）表示，港區國安法損害一國兩制框架和香港獨一無二地位，新西蘭無法再相信香港司法制度足夠獨立於中國內地。

彼得斯又宣佈新西蘭另外2項措施，包括把對中國內地出口軍民兩用科技的限制標準，套用於香港，以及更新對香港外遊警示，提醒新西蘭人港區國安法構成的風險。彼得斯稱，新西蘭會繼續重審與香港關係。

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