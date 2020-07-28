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【港區國安法】歐盟最快日內回應國安法　會否予港人居留措施或揭曉

國情動向 10:30 2020/07/28

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【港區國安法】歐盟最快日內回應國安法　或予港人簽證或居住措施

港區國安法的訂立，觸發中國與西方的角力或再升級。擁有27個成員國的歐盟預計最快在當地時間28日（周二），發布對港區國安法的回應，其中可能禁止向香港出口防暴及監視設備，也或將提出居留及簽證方面措施。

外電分析指，27會員國就算同意在歐盟層級作出回應，但因歐洲盼與中國早日達成貿易協定，外界關注歐盟28日回應的強度。

【港區國安法】新西蘭暫停香港引渡協議 五眼最後一國

【港區國安法】歐盟擬限制對港出口敏感技術 審視簽證協議

西方反對中國推動制訂港區國安法，除加拿大、澳洲、英國及新西蘭相繼宣布中止與香港的引渡協議外，美國總統特朗普也於7月14日宣布簽署「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），可對實施港區國安法的中國官員與金融機構祭出制裁與簽證限制。

歐盟或表態　緊盯香港9月立法會選舉

在歐洲方面，除歐洲議會批評中國的立法動作、呼籲會員國向國際法院提訴訟外，歐洲聯盟27個會員國代表上周在布魯塞爾開會後同意將作出正式回應。

歐盟預計最快在28日宣布具體內容，可能包括限制出口用於防暴及監視設備、提供香港學生獎學金及關注香港民運人士的審判、密切關注香港9月立法會選舉、審視貿易往來，以及由會員國提出庇護、簽證、居住及移民措施。

【港區國安法】美議員提法案 促簡化高技能港人移民美國程序

【港區國安法】美國撤香港特區護照待遇 辣招逐項睇

歐洲聯盟7月13日舉行外長會議時決定，中國實施港區國安法影響歐中關係，歐盟將協調會員國採取行動。

隨後歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）7月22日強調，香港的自治、穩定及保障自由等嚴峻挑戰進一步升高，對此歐盟不會只旁觀，看著中國試圖透過實施嚴厲的國家安全法進一步削減香港自由。

【港區國安法】華爾街日報：美國制裁不考慮衝擊聯繫匯率

【港區國安法】中方以「搬石砸自己腳」批澳洲移民新政　暗示報復

【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領

【港區國安法】歐盟今開會談香港局勢 德國總統：港區國安法長期影響中歐關係

責任編輯：鄧國強

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