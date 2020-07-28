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【中美角力】解放軍背景學者唐娟律師：中國公民在領事館求助非犯法

國情動向 10:35 2020/07/28

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有解放軍背景的37歲中國學者唐娟被美國政府指控簽證詐欺，她藏匿在中國駐三藩市總領事館約一個月後，於23日晚上被捕，關押在北加州沙加緬度郡立監獄，昨首次出庭應訊，法官擇定下次庭審日為8月10日。唐娟的代表律師指，中國公民在海外遇上法律問題尋求領事協助是慣常做法，不代表唐娟有干犯罪行。

唐娟案昨由位於加州首府沙加緬度（Sacramento）加州東區聯邦法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）以視訊審理，不公開畫面，僅開放外界電話聽審，並且規定嚴禁錄音。

在僅有10多分鐘的首次庭審，唐娟完全沒有開口，全由律師代為回答。由於唐娟的律師剛接本案，因此要求爭取至少5天時間了解唐娟所涉的簽證詐欺案。唐娟的律師又稱，美國政府對中國有愈來愈高的敵意，不希望唐娟會因而受影響。 法官在徵求本案檢察官同意後，擇定下次的開庭審理時間為8月10日。

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庭審有一段小插曲，由於檢方提交給法院的資料，唐娟英文名列為Tang Juan或Juan Tang，並以「唐」（Tang）標記她為被告。不過法官巴恩斯為了澄清仍特別禮貌地問唐娟，「你的姓是黃（Juan）還是唐（Tang）？」

這可能是因為西班牙語中的J通常發音為H，造成法官這樣提問。根據法院資料，37歲的唐娟為解放軍空軍的第四軍醫大學服務，在美國檢方的起訴書中，有兩張唐娟穿著軍裝的照片。

美國聯邦調查局（FBI）6月20日約談唐娟，她否認自己是軍方人員，但FBI在網絡上蒐證找到唐娟穿著軍裝的照片。6月26日，FBI對唐娟提起控告並發出拘捕令，卻被美方發現唐娟進入中國駐三藩市領館躲避近一個月，直到7月23日唐娟被捕。

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唐娟於2019年12月底進入美國到加州大學戴維斯分校（UCDavis）進行訪問學者交流，專攻癌症醫學。她在美國這段期間居住在離加大戴維斯分校不遠處的一間公寓。中央社記者根據法院資料上的地址前往該社區，稍早有人進出倒垃圾，研判裡頭還有住人。

至於唐娟如何被逮捕入獄，庭審沒進一步的訊息公布。唐娟被美國司法部指控簽證欺詐刑事罪，可能面臨最高刑期10年監禁及25萬美元刑事處罰。

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責任編輯：游昊雲

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