【新冠疫苗】請習近平先派菲律賓 杜特爾特求中國貸款

新型冠狀病毒肺炎疫苗研發,中國超過一種準疫苗已進入4個臨床測試階段中的第3階段。菲律賓總統杜特爾特表示,自己已向中國國家主席習近平請求,讓菲律賓成為首批獲得分配中國新冠肺炎疫苗的國家。中國外交部長王毅表示,中國會將新冠肺炎疫苗作為全球公共產品。

菲律賓總統杜特爾特周一(27日)演講,稱他已跟習近平聯絡,請求中方安排,在中國開發出新冠肺炎疫苗後,菲律賓會是第一批拿到疫苗的國家。杜特爾特又請求習近平為菲律賓開出貸款,以作購買新冠肺炎疫苗之用。

菲律賓新冠肺炎確診人數超過8.2萬,在東南亞僅次印尼,疫情至今導致菲律賓逾1,900人死亡。杜特爾特稱,如何從製造商或別國政府取得新冠肺炎疫苗,是菲律賓政府需要處理的問題。他坦言,全球都需要新冠肺炎疫苗,所有人都會爭住要(everyone will go for it)。

杜特爾特表明,菲律賓政府面對疫情會以拯救生命為首要任務,在新冠肺炎疫苗供應充足前,都不會推出重開學校容許面對面授課等措施。

全球多國都正研發新冠肺炎疫苗,中國國藥集團、北京科興生物製品、英國AstraZeneca準疫苗目前已進入第3階段臨床測試,預計最快年內推出疫苗;中國康希諾生物、美國Moderna,以及美國Pfizer與德國BioNTech合研準疫苗,正完成或處於第2階段測試。

中國外長兼國務委員王毅周一與阿富汗、巴基斯坦及尼泊爾外長舉行聯合視象會議,王毅批評,有個別國家將疫情政治化、病毒污名化,為了政治需要歪曲事實破壞合作。王毅強調,中國完成研發新冠肺炎疫苗並投入使用後,中國疫苗會作為全球公共產品。

