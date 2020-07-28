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【中美角力】美國安顧問確診 胡錫進：沒有美國人在疫情面前安全

國情動向 11:28 2020/07/28

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美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）確診新冠肺炎，是是特朗普總統核心團隊中感染的最高級別官員。

在中美關係惡化，《環球時報》總編輯胡錫進在微博表示，新冠病毒已成美國真正首要敵人，批評美國執政團隊為了選舉，強調中國才是美國的最大威脅，要「醒醒吧」。

胡錫進稱，奧布萊恩確診新冠肺炎，表明新冠病毒在美完全失控，並攻入白宮。「準確說，現在沒有一個美國人在這場疫情面前是安全的」，即使閉門不出，他購買的食物和用品也可能沾染病毒。

要針對中國的執政團隊「醒醒吧」

他表示，新冠病毒已經成為美國真正的首要敵人，但為了選舉，美國執政團隊仍然強調中國才是美國的最大威脅。「醒醒吧，實事求是是任何政治集團都不能拒絕的勇氣。」

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【中美角力】與台建交？突襲南海？ 美國下張牌是甚麼？

據白宮聲明，奧布萊恩症狀輕微，一直在自我隔離，在白宮以外的安全地點工作。總統和副總統沒有感染風險。國家安全委員會的工作不受影響。

而特朗普表示，他最近沒有見過奧布萊恩，也不知道他是什麼時候檢測呈陽性的。據一名政府官員表示，現年54歲的奧布萊恩已幾天沒有與總統接觸。另一位官員稱，他最後一次去白宮是在上周。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）相信，奧布萊恩的女兒是在他之前先感染的。

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