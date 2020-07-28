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【中日關係】日媒：日本執政黨小組 擬提出限制中國應用程式

國情動向 11:59 2020/07/28

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繼美國、印度後，日本政界亦關注中國應用程式的用戶個人信息安全問題。外電引述日媒報道，日本執政黨自民黨一個小組有意提出議案，以數據安全為由，限制中國開發的應用在日本使用。

日本放送協會（NHK）報道，以自民黨稅務政策主管甘利明牽頭的這個小組將於周二（28日）舉行會議，討論限制中國應用問題，隨後將會敦促政府採納他們的建議。

報道稱，除了字節跳動旗下的抖音海外版TikTok，該還尋求限制中國開發、利用人工智能（AI）處理貸款申請等的銀行系統應用。

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值得注意，中美角力升級之際，美國總統特朗普曾表明，正考慮禁用TikTok。美國國務卿蓬佩奧亦稱，政府將採取措施，確保中國政府不會通過電訊和社交媒體，獲取美國公民私人信息。

另外，中印爆發邊境衝突後，印度封禁TikTok、微信等59個中國App。近日有傳印度再禁止多47款中國應用程式，並草擬一份275款中國App的清單，以作審查。

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