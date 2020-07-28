【中美角力】大國角力升級 華為抖音等中國科企海外業務前途迷茫

因中國與美國等西方國家緊張關係升級，華為、字節跳動等中國科技公司受到打壓，海外擴張步伐受阻，路透社報道， 目前中國大型科技企業都遇到合同被取消、產品被禁以及投資受阻的情況，而未來還將遭遇更多限制措施。

除華為、字節跳動的短視頻應用TikTok外，無人機生產商大疆創新(DJI)，人工智能公司曠視、商湯科技和科大訊飛，監控攝像頭供應商海康威視以及電商巨頭阿里巴巴等中國科企海外業務近期都面臨挑戰。

近一年中美科技戰升級 中印亦爆衝突

報道指，外界對中國科企的打壓在最近一年明顯升級。一年前，即使美國發起與中國的貿易戰，以及對華為設備安全性的疑慮，對多數中國科技龍頭企業的影響其實並不大。

當時商湯科技及曠視科技都在考慮進行大規模IPO。字節跳動旗下的TikTok全球增長勢頭銳不可​​當。阿里巴巴大談雲業務的全球前景，大疆創新主宰了全球無人機市場。

然而隨後美國去年10月以涉嫌在新疆侵犯人權為由，對中國科技企業實施新制裁。而隨著美國總統特朗普尋求連任，他的反華論調愈加升級，中國國家主席習近平也採取強硬立場。中國與其他英國等西方國家的關係近期也因香港國安法而趨於緊張。中國還與印度爆發邊界衝突，導致印度政府下令禁用59個中國app。

字節跳動可能被迫出售TikTok 大疆擱置上市計劃

報道指，這種環境下，字節跳動可能被迫出售TikTok，因為華盛頓考慮跟隨印度的腳步，在美國禁用這款短視頻應用。分析師稱，這款全球性產品的價值至少達200億美元。

華為每年將因為其網絡設備被禁而損失數十億美元的營收，而且繼美英等國禁用華為設備後，更多國家可能跟進。

美國內政部出於數據安全風險考慮，已棄用大疆創新(DJI)的無人機，並停止繼續購買，未來還可能出台更多限制措施。大疆已擱置了上市計劃。

阿里巴巴集團在旗下的手機網絡瀏覽器應用在印度被禁後，正在其印度分支UC Web實施裁員。

其他國家亦對中資企業態度更謹慎。香港概念資本(MindWorks Capital)執行合夥人張瑞祺表示，東南亞一些初創企業以前對接受中國資金持開放態度，現在卻變得越來越不情願。

他說：「比如，如果我持股字節跳動，然後字節跳動在美國被禁並被列入黑名單，那麼我在納斯達克上市的夢想肯定受到限制。」

Wedbush Securities的股票研究總經理Daniel Ives表示，這些公司都在「極為緊張地」關注著地緣政治形勢的發展。

觀望地緣政治形勢發展

但報道指，在中國政府沒有做出政策變動的情況下，中國企業改變外國監管機構想法的努力收效甚微。

字節跳動表示，它已將TikTok從中國業務中分割開來，並挖走了一位迪士尼高管來負責該部門。這並沒有安撫到華盛頓。

「大概只能做到這樣了。」北京邁博瑞諮詢有限公司的執行董事Mark Natkin說道。 「盡最大努力搞好公關，聘請更具國際視野的管理者，祈禱不會再發生地緣政治衝突。」

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