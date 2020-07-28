特朗普是習好幫手？美智庫：中國巴不得他連任（有片）

美國11月總統大選距今不到100天，許多民調顯示，民主黨參選人拜登（Joe Biden）佔上風。但美國智庫專家認為，中國會比較希望特朗普（Donald Trump）能連任總統，原因是他紊亂的國內外政策，曲綫地幫助以習近平為首的中國領導層，開拓國際發展空間。

根據美國CNBC新聞網報道，美國全球安全智庫「戰略預測公司（Stratfor）」資深戰略分析副總裁貝克（Rodger Baker）指出，「老實說，中國情願看到特朗普政府繼續執政」。

特朗普國內外政策紊亂 反給中國發展空間

他解釋，起碼到目前看來，特朗普針對中國的行動，與國際對華政策有分歧；而特朗普的國內政策，也出現兩極分化情形。這些狀況，倒過來給與中國優勢。

他強調，中國真正害怕的，是美國出現一致的政策，以及經過協調，能制約中方的國際政策。

近年來美中因為貿易、南海問題，新冠肺炎起源與香港國安法等爭議，緊張關係持續升高，最終導致雙方互關總領事館。

貝克說，雖然中國國內，尤其是企業對北京的擴張性外交有所顧慮，但仍支持中國的國際關係策略。

中方新民族主義焦點 已國內轉國際

他認為，中方新民族主義的焦點已由國內轉往國際。中國內部認為，長久以來，世界不公平地對待中國，而他們終究需要站起來，「如今中國人有強烈的自豪感」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周五在加州尼克遜總統圖書館發表演說指出，美國不會再容忍中方按劇本動搖全球秩序，並號召盟友促使中方改變。

另一方面，美國獨立智庫「美國進步中心」（Center for American Progress,CAP）資深研究員福克斯（Michael Fuchs）認為，問題並不在於要不要對抗中國，而在於要如何最有效地做到這點。

但他指出，就目前看來，特朗普政府似乎使出渾身解數，想要看起來對中國很強硬，但真正令人憂心的，卻是沒有明確的戰略──不知道他們要如何達到目的，還有他們想改變的是中方什麼樣的行為。

責任編輯：鄧國強