【中美角力】美專家質疑中方用人脈　把解放軍科研人員安插美國

▲ 美專家質疑中方用人脈 把解放軍科研人員安插美國

擁有解放軍背景的中國學者唐娟能到美國加州大學交流，有軍醫背景的美國專家推斷，或與加州大學戴維斯分校與中國有密切互動的學者相關，揭醫學交流獲成解放軍或美國機密的途徑。

中國外交部發言人江文斌稍早指出，美方執法部門為了抹黑打壓中國，近來不斷炒作所謂「中國滲透」、「中國間諜問題」，已到了草木皆兵、杯弓蛇影的地步。他敦促美方停止「賊喊捉賊」，停止利用所謂間諜問題對中國進行污衊抹黑。

中方此前已否定「中國滲透論」

儘管中方強烈否認，曾服務於美國軍醫傳染病研究所，並有藥界臨床研究經驗的塞林（Dr. Lawrence Sellin）25日向國家安全公民委員會表示，被控簽證欺詐的中國學者唐娟，能到加州大學戴維斯分校擔任訪問學者，或與此校醫學院腫瘤部門的教授李健健有關。

李健健是加大戴維斯醫學院腫瘤部門教授，且是該校「轉化醫學」研究主任，能對應唐娟在解放軍空軍軍醫大學國家分子醫學轉化科學中心的職務。「轉化醫學」是以基礎研究的方法找尋日後可運用於臨床醫療的新治療方式、藥物和工具等技術。

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李健健過去幾年和中國科學家有密切合作，互動學者當中有些在中國空軍軍醫大學工作，塞林判斷：「李健健不可能不知道唐娟和空軍軍醫大學的關係。」

值得注意，唐娟是第4名涉簽證欺詐案被捕的中國學者，根據美國司法部的新聞稿，4名學者中有3人與醫學研究相關，另一位是從事人工智能科技研究，而4人都被指與解放軍有直接關係。

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因此，塞林相信目前美國政府拘捕4名具有解放軍身份的中國學者，僅是在美為數眾多的中國學生、博士後研究人員和全職醫學科學家中的冰山一角，他們當中很多人依賴美國納稅人的稅賦支持在美國進行研究，卻可能積極協助中國軍方獲取美國的機密。

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責任編輯：游昊雲

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