▲ 【華為5G科技戰】英國後悔禁華為？英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」

中美5G科技戰，英國跟隨美國特朗普政府封殺華為，但心底裏或者並不情願。英國傳媒披露，美國國務卿蓬佩奧早前「嘉獎」英國封殺華為，引起英國約翰遜內閣反彈。約翰遜政府據報，寧願美國總統特朗普連任失敗下台，「這樣會令大家好過得多」。

《星期日泰晤士報》披露，英國約翰遜政府「絕望地」想拜登在11月美國大選打敗特朗普，入主白宮。

英國7月終於決定跟隨美國封殺華為後，蓬佩奧訪英時大讚well done（做得好），報道指出，蓬佩奧作風有如：

「老師為自己所喜愛的，而且最近留堂後改過紀律的學生，功課中貼上金色星星」

（in the manner of a teacher planting a gold star on the work of a favoured pupil whose recent lapses of discipline have been rectified after a detention）

報道稱，蓬佩奧行徑令英國1名大臣討厭（too much for one minister），該名大臣更想法受到約翰遜政府內多人贊同，此人直言：

「如果特朗普連任失敗，事件就會容易辦得多。」

（It would make things much easier if Trump doesn't win reelection.）

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英國本來對是否封殺華為十分猶疑，而特朗普政府大力施壓英國，令英美關係變得緊張。特朗普今年2月與約翰遜通電話時，據報就華為事宜悖然大怒，突然大力掛掉電話斷線。

英國此前未有排除華為參與英國5G網絡非核心建設，約翰遜曾直言，美國如果要別國跟隊封殺，首先應提供華為的替代品才是。

英國最近終於拍板封殺華為，雖然適逢港區國安法衝擊中英關係，但英國宣佈決定時似乎亦有心不甘情不願的蛛絲螞跡。約翰遜發言人與英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）都稱，美國對與華為做生意企業的制裁，是英國別無選擇跟隨封殺華為的原因。

英國計劃在2027年之前將華為完全剔出英國5G網絡，杜永敦向國會表明，此舉意味英國5G網絡會延遲推出至少2年，並會增加20億至25億英鎊成本。

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