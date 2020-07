▲ 【華為5G科技戰】英國後悔禁華為?英媒爆約翰遜想特朗普選輸「好過得多」

中美5G科技戰,英國跟隨美國特朗普政府封殺華為,但心底裏或者並不情願。英國傳媒披露,美國國務卿蓬佩奧早前「嘉獎」英國封殺華為,引起英國約翰遜內閣反彈。約翰遜政府據報,寧願美國總統特朗普連任失敗下台,「這樣會令大家好過得多」。

《星期日泰晤士報》披露,英國約翰遜政府「絕望地」想拜登在11月美國大選打敗特朗普,入主白宮。

英國7月終於決定跟隨美國封殺華為後,蓬佩奧訪英時大讚well done(做得好),報道指出,蓬佩奧作風有如:

「老師為自己所喜愛的,而且最近留堂後改過紀律的學生,功課中貼上金色星星」

(in the manner of a teacher planting a gold star on the work of a favoured pupil whose recent lapses of discipline have been rectified after a detention)

報道稱,蓬佩奧行徑令英國1名大臣討厭(too much for one minister),該名大臣更想法受到約翰遜政府內多人贊同,此人直言:

「如果特朗普連任失敗,事件就會容易辦得多。」

(It would make things much easier if Trump doesn't win reelection.)

英國本來對是否封殺華為十分猶疑,而特朗普政府大力施壓英國,令英美關係變得緊張。特朗普今年2月與約翰遜通電話時,據報就華為事宜悖然大怒,突然大力掛掉電話斷線。

英國此前未有排除華為參與英國5G網絡非核心建設,約翰遜曾直言,美國如果要別國跟隊封殺,首先應提供華為的替代品才是。

英國最近終於拍板封殺華為,雖然適逢港區國安法衝擊中英關係,但英國宣佈決定時似乎亦有心不甘情不願的蛛絲螞跡。約翰遜發言人與英國數碼、文化、媒體及體育大臣杜永敦(Oliver Dowden)都稱,美國對與華為做生意企業的制裁,是英國別無選擇跟隨封殺華為的原因。

英國計劃在2027年之前將華為完全剔出英國5G網絡,杜永敦向國會表明,此舉意味英國5G網絡會延遲推出至少2年,並會增加20億至25億英鎊成本。

