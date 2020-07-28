人行據報調查線上消費貸款 防違規流入樓市

《21世紀經濟報道》報道，人民銀行近日向各大銀行下發調研通知，摸底線上消費貸款流入樓市情況。

包括螞蟻集團旗下花唄、借唄

一位資深銀行業內人士表示，該統治由調查統計部門發出，意在摸底統計線上消費貸款規模，包括與螞蟻集團旗下花唄、借唄兩款產品的聯合貸款規模、信用卡貸款及互聯網貸款等。

上述人士表示，（人行通知）不是為了出台新的監管規定，而是要摸清楚線上消費貸款有多少流入樓市。

報道引述銀行界人士透露，收到人民銀行《關於開展線上聯合消費貸款調查的緊急通知》。通知暫未對聯合貸款的規模以及比例作出限定，目前只是向各銀行統計消費類聯合貸款業務的相關信息。

據報，人行要求各銀行上報的統計數據，包括線上聯合消費貸款規模、線上聯合消費貸款加權平均利率，特別區分了螞蟻花唄和螞蟻借唄合作的消費貸款餘額、不良率、以及平均利率和不良率、信用卡透支的不良率等。

此前，監管機構已連續採取多項措施嚴管資金違規流入樓市。今年4月以來，深圳等地也在緊急摸查房抵經營貸資金違規流入房地產市場情況，包括今年以來新發放的房抵經營貸等情況。

7月24日，房地產工作座談會繼續強調「房住不炒」的定位，並指出「要實施好房地產金融審慎管理制度，穩住存量、嚴控增量，防止資金違規流入房地產市場。」

此前，銀保監會剛剛發布互聯網貸款新規。 7月17日，銀保監會正式公佈《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，該辦法要求，單戶用於消費的個人信用貸款授信額度應當不超過人民幣20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過一年。

根據銀保監會的互聯網貸款新規，互聯網貸款資金不得用於房產。

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責任編輯：蒯宇澄