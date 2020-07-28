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聯手抗華？ 澳洲外長防長抵美晤蓬佩奧 料聚焦南海香港等議題

國情動向 15:15 2020/07/28

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在中美關係惡化、中澳關係亦緊張之際，澳洲外長佩恩（Marise Payne）與防長雷諾茲（Linda Reynolds）周一（27日）抵達美國，將於當地時間周二（28日）與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、防長埃斯珀（Mark Esper），舉行面對面的年度澳美部長級磋商。

外界分析，澳美將尋求對抗中國同一陣線，預料會討論到中國在印太地區擴大影響力，以及南海、《港區國安法》實施、疫情等議題。

在疫情之下，佩恩和雷諾茲仍親自飛往美國，突顯澳洲政府特別重視今年的年度磋商。佩恩表示，今次會議對於討論短、中、長期利益尤關緊要。雷諾茲稱，今次訪美之行證明澳美長久盟友關係的重要性。而在正式舉行會議前，佩恩周一已與蓬佩奧會面。雙方官員亦共晉晚餐。

反對涉及印太虛假消息 劍指中國

綜合傳媒報道，澳美官員將討論兩國擴展，以及加深雙方在印太地區及全球牢不可破盟友關係的途徑。雙方預計會討論到中國在印太地區的行為，包括散佈虛假消息、南海軍事化，以及實施港區國安法。

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澳洲日前跟隨美國，正式否認中國對南海的有爭議領土的主張。美國希望澳洲加入在南海的自由航行行動。但政府消息人士稱，澳洲不參加的決定沒有改變。

同時，澳洲和美國將尋求提出一個聯合陣線，以反對印度太平洋地區的專制國家散佈虛假信息。事實上，澳洲正設立專項小組，專門針對涉及印太的「虛假新聞」。民主國家憂慮中國在這一地區不斷增加影響力；中國試圖在該區擴展海軍軍力，並以經濟利誘台灣的「友邦」與中國建交。

研擴大「五眼聯盟」情報互享 納經濟情報

澳洲已因新冠肺炎疫情來源、港區國安法等問題與中國緊張關係升級，如今在南海問題上在對華強硬，再惹北京反彈。中國外交部發言人汪文斌昨稱，中方在南海的領土主權和海洋權益是在長期歷史過程中形成的，不會因個別國家無端指責而改變，又斥澳洲有關言論罔顧事實，違背國際法和國際關係基本準則，中方堅決反對。

另外，澳美雙方據報將討論如何擴大「五眼聯盟」 情報互享系統，把經濟情報也納入該系統，並且審視在新冠病毒大流行之際轉移供應鏈的問題。 「五眼聯盟」包括美國、加拿大、英國、澳洲和新西蘭。

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