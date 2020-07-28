▲ 美失全球晶片霸主地位 Intel技術已落後台積電2年

全球半導體龍頭英特爾（Intel）7納米製程產品延遲6個月上市，震撼了整個晶片（芯片）產業。這標誌著，以英特爾為代表的美國晶片技術霸主地位結束，王者寶座已拱手讓給競爭對手台積電。

台積電技術超越Intel，這似乎為台積電早前宣布赴美國設廠、生產高端晶片的決定，賦予更多的解讀空間。

英國媒體指出，英特爾在製程進展令人震驚的失足，撼動了華爾街股市，半導體產業預期世界最先進製程的龍頭霸主恐面臨決定性的轉變。

英特爾7納米產品延遲6個月上市

英特爾23日警告，該公司下世代晶片所需的製程進度落後整整一年，儘管晶片設計的改變將使新產品發布延遲時間縮減為6個月。

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BMO資本市場公司（BMOCM）分析師斯里瓦斯塔瓦（Ambrish Srivastava）表示，英特爾晶片廠長期以來代表美國先進製造業的高點，象徵美國在關鍵技術的主導地位，但「情況已不再如此」。

受到製程進展延遲的利空消息拖累，英特爾股價24日應聲大跌逾16%，市值蒸發410億美元（折合3177億港元）。

斯里瓦斯塔瓦表示，半導體每一世代製程的差距稱為節點（node），通常是24到30個月的時間。這次的製程進展延遲，使得英特爾整整落後台積電一個節點，意味著半導體的霸主有4年到5年的時間將換人當。

產品技術落後一代 意味落後台積電至少2年

韓國三星電子（Samsung）是唯一和台積電製程步伐接近旗鼓相當的公司，儘管三星晶圓廠代工市佔率比台積電小了許多。

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受到英特爾製程延宕影響的其他公司也包括超微（AMD）。在x86架構市場的競爭中，超微對上英特爾長期居於劣勢。

在市場看好超微將取得持久的優勢激勵下，超微股價24日大漲16.5%。而超微的晶片是由台積電代工。

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