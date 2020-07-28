  • 35°C
香港時間 : 2020728日 (二) 15:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美失全球晶片霸主地位　Intel技術已落後台積電2年

國情動向 13:59 2020/07/28

分享：

美失全球晶片霸主地位　Intel技術已落後台積電2年

全球半導體龍頭英特爾（Intel）7納米製程產品延遲6個月上市，震撼了整個晶片（芯片）產業。這標誌著，以英特爾為代表的美國晶片技術霸主地位結束，王者寶座已拱手讓給競爭對手台積電。

台積電技術超越Intel，這似乎為台積電早前宣布赴美國設廠、生產高端晶片的決定，賦予更多的解讀空間。

英國媒體指出，英特爾在製程進展令人震驚的失足，撼動了華爾街股市，半導體產業預期世界最先進製程的龍頭霸主恐面臨決定性的轉變。

英特爾7納米產品延遲6個月上市

英特爾23日警告，該公司下世代晶片所需的製程進度落後整整一年，儘管晶片設計的改變將使新產品發布延遲時間縮減為6個月。

【中美5G角力】彭博專欄：中國只靠內需已能打贏5G戰役

【華為5G】英封殺華為後啟「後備胎」計劃　邀2大日企開發5G

BMO資本市場公司（BMOCM）分析師斯里瓦斯塔瓦（Ambrish Srivastava）表示，英特爾晶片廠長期以來代表美國先進製造業的高點，象徵美國在關鍵技術的主導地位，但「情況已不再如此」。

受到製程進展延遲的利空消息拖累，英特爾股價24日應聲大跌逾16%，市值蒸發410億美元（折合3177億港元）。

斯里瓦斯塔瓦表示，半導體每一世代製程的差距稱為節點（node），通常是24到30個月的時間。這次的製程進展延遲，使得英特爾整整落後台積電一個節點，意味著半導體的霸主有4年到5年的時間將換人當。

產品技術落後一代　意味落後台積電至少2年

韓國三星電子（Samsung）是唯一和台積電製程步伐接近旗鼓相當的公司，儘管三星晶圓廠代工市佔率比台積電小了許多。

【華為5G】爭取繼續供貨華為　台積電傳已向美提交意見書

【中美5G角力】美封殺令打擊　華為新代Mate手機或延後量產

受到英特爾製程延宕影響的其他公司也包括超微（AMD）。在x86架構市場的競爭中，超微對上英特爾長期居於劣勢。

在市場看好超微將取得持久的優勢激勵下，超微股價24日大漲16.5%。而超微的晶片是由台積電代工。

【中芯股價】中芯首季銷售額年增逾三成 得益於CEO梁孟松新思維

【中芯股價】芯片技術差兩代　中央撐中芯遠水難救近火？

【中美5G角力】CNN：美欲斷晶片供應　華為5G設備生產明年恐停頓？

【中美5G角力】美擬資助多國購非華為5G設備 或參與台積電設廠融資

【中美5G角力】台積電：沒了華為訂單 其他客戶能快速填補缺口

【中美貿易戰】美國突襲供應鏈　華為芯片庫存能撐多久？

相關文章

【中美貿易戰】台積電可否向華為供芯片？美國官員說法不一
2020/05/17
【中美貿易戰】台積電可否向華為供芯片？美國官員說法不一
【中美貿易戰】台積電配合美國 停接華為芯片訂單？官方這樣回應
2020/05/18
【中美貿易戰】台積電配合美國 停接華為芯片訂單？官方這樣回應
【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」 特朗普打中美科技戰新玩法
2020/05/20
【中美5G角力】紐約時報：台積電是張「台灣牌」 特朗普打中美科技戰新玩法
【中美5G角力】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像
2020/05/21
【中美5G角力】台積電赴美設廠內幕曝光！中美角力激烈超想像
【中美5G角力】美擬資助多國購非華為5G設備 或參與台積電設廠融資
2020/06/24
【中美5G角力】美擬資助多國購非華為5G設備 或參與台積電設廠融資
通訊科技 創新科技及應用 科技產品 科技戰 美國 產品 Intel Samsung AMD 台積電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】胡錫進再倡製造更多核導彈 「震懾美國瘋子」
【中美角力】胡錫進再倡製造更多核導彈 「震懾美國瘋子」
美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭
美國「放棄接納中國」 新加坡學者：沒有人能排除戰爭
中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧：徒損美元地位
中美恐爆「資本戰」 基金之王達里奧：徒損美元地位
【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕
【中美角力】特朗普硬推脫鈎 不夠拜登團結西方可怕
紐約時報：中美關係陷死亡螺旋　「回頭是岸」已太難
紐約時報：中美關係陷死亡螺旋　「回頭是岸」已太難
【中美角力】路透社：拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政
【中美角力】路透社：拜登如當總統 中美關係恐壞過特朗普當政