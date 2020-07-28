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印度禁微信等中國App 中使館：將採取必要措施維護中企利益

國情動向 15:15 2020/07/28

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中印關係緊張持續，印度上月底宣布封禁微信、抖音海外版TikTok等59個中國應用程式，近日當地微信用戶據報無法登入。中國駐印度使館發言人表示，印度政府有責任根據市場原則維護中企權益，中方將採取必要措施，維護中企權益。

該發言人稱，印度政府封禁微信等59個中國背景App，嚴重損害中國企業合法權益，中方已就此向印方提出嚴正交涉，並要求印方糾正錯誤做法。

促印維護中企權益

發言人重申，中方一貫要求中企在遵守國際規則和當地法律法規基礎上，開展對外合作。印度政府有責任根據市場原則，維護包括中企的國際投資者的合法權益。中印在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上也不符合印方自己的利益。中方將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

中印上月在邊境爆發流血衝突，事後局勢暫緩，但兩國緊張關係持續，科技產業角力升級。

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印度在禁止TikTok、微信等59個中國App後，近日傳出多位印度用戶使用微信時被強制登出，且無法重新登錄，使用VPN仍會被登出；被登出時會有信息彈出，稱「根據印度法律，目前不能為你提供微信服務」，正與相關部門接觸，冀未來恢復服務。

另外，近日印度據報再禁止多47款中國應用程式。印度另據報草擬一份清單，當中包括騰訊旗下「食雞」手遊《絕地求生（PUBG）》等275款中國App，以作審查。

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