【A股脈搏】憧憬刺激經濟政策 滬指收升0.7%

憧憬刺激經濟政策出台，內地股市今日全線收升，上證綜指升0.7%，但資金觀望情緒較強，兩市成交繼續縮量。

兩市成交繼續縮量

隔夜美股集體收升，兩市今日亦雙雙高開，隨後延續震盪，午後持續回落，截至收市，滬指報3227.96點，升0.71%，深成指報13147.35點，升1.31%，創指報2666.52點，升1.32%。

滬深兩市成交額縮量至8980億元（人民幣，下同），其中，滬市成交3899億元。北向資金全日淨流出22.33億元，為連續第四日淨流出，其中滬股通淨流出37.33億元，深股通淨買入15億元。

從盤面上看，食品加工、養殖業、化工材料板塊表現強勢，交通運輸、證券板塊走弱。

《上海證券報》報道，近期國家發展改革委、財政部等多個部委密集發聲，在全面闡述中國經濟具有韌性和彈性的同時，也透露諸多政策信號：下半年一系列涉及穩投資、促消費、保就業的政策將加快出台。

報道還指，國家正在研究制定市內免稅店創新政策，目前繼王府井之後，百聯股份、大商股份、歐亞集團等多家上市零售公司宣布參與免稅牌照申請。

此外，人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行800億元的7天期逆回購操作，今日有100億元逆回購操作到期，因此人行公開市場今日資金淨投放700億元。

責任編輯：蒯宇澄

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