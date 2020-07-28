騰訊收購搜狗屬互贏 搜狗將走出困境迎新希望？

7月27日，搜狗、盤前發公告稱，騰訊向公司發出初步非約束性收購要約，騰訊擬以每股9美元的價格現金收購搜狗剩餘的股票，搜狗盤前漲逾40%。事實上，搜狗在美國上市後的發展崎嶇，而騰訊收購搜狗，或為搜狗迎來發展新前景，也為騰訊帶來重要流量入口補充，被野村評為互贏。

近年，搜狗發展之路並不一帆風順，廣告業務受到信息流產品挑戰，AI和硬件等創新業務短期資本開支較大，雙重壓力下市值持續縮水，今年首季度更巨虧2.2億人民幣。

這令搜狗上市後，市值持續縮水，股價從發行價13美元跌到了今年5月份最低2.95美元，目前市值僅22億美元，市值縮水過半。中金公司更預計，今年第二季度搜狗收入也低於預期。

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然而，騰訊私有化搜狗或為搜狗迎來發展新前景。值得注意，騰訊一直對搜狗傾注大量心血。其中搜狗是騰訊產品的默認通用搜索引擎，提供一般搜索產品，如移動QQ瀏覽器，qq.com和PC網站目錄daohang.qq.com和hao.qq.com。

此外，搜狗微信搜索目前也是唯一可訪問微信官方賬號上發布的所有內容的通用搜索引擎。而公開數據顯示，騰訊此前已經是搜狗第一大股東，投票權為52.3%。因此，騰訊是次以大幅溢價56.5%收購搜狗，或為搜狗迎來發展新前景。

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而對於騰訊而言，強化自身搜索能力，未來加強在搜索+信息流推薦的閉環效應，對騰訊社交及騰訊廣告業務未來與百度、頭條的長期競爭中，或起到很大幫助，並能強化「微信搜一搜」功能。因此，搜狗是戰略上的重要互補，作為重要流量入口補充，有望在搜索體系內完成閉環。

事實上，大行也看好騰訊收購搜狗的行動。野村表示，交易有助騰訊加強其搜索業務的佔有率，目前微信已成為中國智能手機用戶獲取資訊的主要渠道，有數以千萬計的第三方內容供應商開設公眾號，相信未來用戶對具高質素的搜索服務需求會增加。而過去數年，搜狗亦致力與微信合作，故相信有關交易可以是雙贏的狀況。

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責任編輯：游昊雲