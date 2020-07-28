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「貞潔女子的後代更聰明」 河南中學宣傳欄惹議警方介入（有片）

社會熱點 15:54 2020/07/28

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河南鞏義市一間中學操場一側，設有「重塑青少年青春」的宣傳欄，內容提到「貞潔女子的後代更聰明」「女性穿著暴露的危害」、「手淫者貧賤一生」等，引起熱議。校方表示，該校操場由當地政府管轄，宣傳欄與學校無關；當地政府則稱宣傳欄非政府安裝，警方介入調查。

在鞏義市夾津口鎮之樸中學操場，有宣傳欄談性教育，稱穿著暴露、墮胎、婚前性行為等行為有害。

其中聲稱「科學研究表明：貞潔女子生育的後代更聰明（一個女性如果不出軌，婚後生下的孩子，其智商通常會比她本人高二十幾個點），而濫交者的後代智商會很低」。又稱「研究表明，濫交還會提高基因多樣性，但是基因的變異絕大多數都是災難性的，所謂的基因多樣性，其實是指千奇百怪的各種遺傳疾病」。

宣傳欄還有「手淫者貧賤一生」、「如果不徹底戒除手淫，你想出人頭地、光宗耀祖是不可能的，一輩子翻不了身」等字句。

校方政府否認裝宣傳欄

澎湃新聞引述該校校長喬世卿回應稱，操場圍牆的確有宣傳欄，但有關裝設與學校無關，稱該操場由夾津口鎮管轄，並非學校所有。該校教師也稱，宣傳欄並非由學校製作。

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教師表示，宣傳欄在操場西南角，距離之樸中學學生日常活動的區域相對偏遠，但學生跑操時會經過。該操場還面向社會開放，是群眾休閒健身處所，學校上課期間不對外開放，早上、晚上、節假日對外開放。

《新京報》引述該校副校長稱，青少年應接觸性教育，但宣傳欄同詞明顯不當，會上報政府。夾津口鎮政府回應稱，宣傳欄已撤換，也非政府安裝，警方介入調查。

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