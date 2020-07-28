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「對華悍鷹」蓬佩奧謀爭2024總統寶座？美媒解密異動

國情動向 15:54 2020/07/28

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美國大選2020仍未知鹿死誰手，但輿論場已開始了2024年大選的「估領袖」遊戲。美國國務卿蓬佩奧日前到艾奥瓦州出席「家庭領袖高峰會（Family Leadership Summit）」；有美媒指出，根據歷史先例，蓬佩奧此行或許暗藏政治密碼，他欲爭取基督保守派支持，為爭取代表共和黨出戰2024年總統大選，作前期準備。

蓬佩奧（Mike Pompeo）24日在艾奥瓦州首府德梅因（Des Moines）發表演說，宣傳其外交政策「聚焦於美國，支持宗教自由，100％反墮胎」，也提及基督宗教的《創世紀》典故，再度引發參選總統的臆測。

在艾奥瓦州基督保守組織演說

儘管蓬佩奧堅稱此行是公開合法活動，旨在宣傳國務院工作內容，爭取民眾對於外交政策的支持；但《華盛頓觀察家報（Washington Examiner）》指出，他擔任國務卿以來已二度到訪艾奥瓦州，此舉被視為不尋常的「朝聖」之旅，因為在傳統上，想要投入總統大選的共和黨人都拜訪艾奥瓦州，尋求當地基督教保守派的支持。

外界認為，蓬佩奧目前巧妙地與總統特朗普保持良好關係，但2024年就會角逐總統寶座，並把福音派選民當作基本盤，此行也是想要博取保守派基金會「家庭領袖（The Family Leader）」總裁普拉茨（Robert Lee Vander Plaats）的支持。

一名共和黨競選活動顧問表示，此人「是愛艾奥瓦州可影響重要職位的關鍵人物」，且蓬佩奧希望對方「投入2024（年大選）」。

以保守派為基本盤　爭取代表共和黨出席大選

基督教保守派政策與遊說組織「家庭研究委員會（Family Research Council）」主席柏金斯（Tony Perkins）分析，不只現場觀眾，廣大的福音派人士也將聽進蓬佩奧的演說，「他對於總統的支持、忠誠，以及他在捍衛國際宗教自由時，對待中國的勇氣，都是引發共鳴的事物」。

蓬佩奧出身加州的工人階級家庭，畢業於西點軍校，曾在西德駐紮，冷戰結束返國後，攻讀哈佛法學院並成為律師，之後移居堪薩斯州，與朋友創立航空零件製造商「塞耶航空公司」（Thayer Aerospace）。

他透過第二任妻子蘇珊（Susan Justice Mostrous）銀行高階主管的廣泛人脈，結識科赫家族。科赫家族與其他富有股東對其製造公司展開多年重要投資，截至2000年已經投入9000萬美元。

蓬佩奧出身藍領家庭　背景反有利他從政

根據《紐約客（New Yorker）》，科赫家族在美國商業涉獵廣泛，對於政壇也影響力非凡，被媒體形容是「科赫章魚（Koch Octopus）」。

雖然蓬佩奧向來避談兩者關係，甚至自稱「塞耶航空公司」又小又髒，但外界指出，他踏入政壇、成為堪薩斯州眾議員起，就受益於科赫家族的影響力，也致力協調科赫家族企業的環境汙染爭議。

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