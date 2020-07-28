  • 32°C
香港時間 : 2020728日 (二) 18:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全日禁堂食】10個外賣速遞注意事項

社會熱點 17:29 2020/07/28

分享：

香港周三起全面禁止堂食，限聚令收緊至兩人，外賣需求料倍增。不過，叫外賣有否潛藏風險？需要注意些甚麼？本網綜合國家衛健委近日發布有關外賣配送「新冠肺炎疫情健康防護指南」，以及世衛組織4月刊登的疫情期間處理食物衛生和外賣服務指引等，餐飲外送需留意以下10點：

1. 疫情期間，肉蛋禽和水產品等食物需徹底煮熟。不建議訂購生冷食物、雞蛋類炒製菜式，尤其是魚生、壽司、沙律、白切雞等未經徹底煮熟、較容易滋生細菌的食物

2. 餐飲業界宜將需低溫保存的食品和熱食品，獨立包裝進行分隔。在快遞裝運過程中，盡量將生鮮類與其他快遞分區放置

3. 顧客點餐時，盡量避免現金交易，應選擇自助付款方式結帳

4. 減少與外賣速遞員接觸，可協商外賣速遞員將食物掛在大門柄上或放在大廈管理處

5. 拿取外賣後及就餐前，必須先洗手或使用潔手消毒劑清潔雙手

6. 新冠肺炎的病毒可在紙品表面停留24小時、塑膠表面上至少72小時，故不建議將包裝袋直接放在餐桌上，可先用消毒紙巾拭抹包裝袋及食物盒表面

7. 食物盡快食用，剩菜剩飯再次食用前要徹底加熱

8. 若不能及時食用，熟食在室溫下的存放時間不得超過2小時，放置超過2小時的話，應用微波爐等加熱中心溫度至70℃以上，但餐食時限應為燒熟後4小時內

9. 盡量使用家中餐具；平日首選將餐具洗淨後，置於沸水中煮15至30分鐘消毒

10. 對於外賣配送人員，應當減少聚集，與他人交談時至少保持1米以上的社交距離；減少直接用手接觸公共設備或設施表面

沒有證據表明可從食品感染新冠病毒

中國疾病預防控制中心研究員王麗萍此前表示，根據目前對新冠病毒傳播特徵的認知，其主要通過近距離直接接觸感染者的呼吸道飛沫而傳播，或手部接觸了感染者污染的物品，再由沾染了病毒的手通過觸摸眼、口和鼻而感染。目前沒有證據表明新冠病毒會在食品之間傳播。

但王麗萍提醒，如果食品加工者沒有按正確的生產操作規範來經營食品，食品表面可能通過病毒攜帶者或病人的飛沫，以及密切接觸等途徑受污染。

美國疾控中心（CDC）亦指出，一般認為，通過食品、食品包裝或購物袋感染病毒的風險極低。目前尚未發現通過觸摸食品、食品包裝或購物袋而感染新冠病毒病例。

【新冠肺炎】新冠病毒隨貨走？南美輸華凍蝦包裝「檢毒」

【北京疫情】外賣速遞員確診新冠肺炎　每日接單50跑遍北京多區

【新冠肺炎】上海男外賣吃出「水煮口罩」 監管部門翻看閉路後竟稱... ...

【新冠肺炎】外賣食乜好？ 白切雞、壽司、蛋類炒菜暫列「黑名單」

【新冠疫情】國家衛健委解答食物播毒風險 教路廚房消毒錦囊

【肺炎疫情】疫情結束後最想食乜？內地居民首選係……

拉麵Pizza大阪燒脆雞 台灣Pizza Hut與肯德基齊推創意料理搶客

責任編輯：彭文彌

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

限聚令 疫情 餐飲 外賣 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

美多州民眾收到寄自中國神秘種子 外交部：假郵件（有片）

下一篇文章

「貞潔女子的後代更聰明」 河南中學宣傳欄惹議警方介入（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【家長注意】涉逾1700萬贖款 澳洲籲中國留學生提防虛擬綁架騙案
【家長注意】涉逾1700萬贖款 澳洲籲中國留學生提防虛擬綁架騙案
【核酸檢測】港府重申仍將推粵港澳健康碼　惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍
【核酸檢測】港府重申仍將推粵港澳健康碼　惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍
【新冠肺炎】國家認可治肺炎中藥 一文睇晒六大方劑
【新冠肺炎】國家認可治肺炎中藥 一文睇晒六大方劑
美多州民眾收到寄自中國神秘種子 外交部：假郵件（有片）
美多州民眾收到寄自中國神秘種子 外交部：假郵件（有片）
【內地水災】長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台（有片）
【內地水災】長江最大洪水過境重慶 淹沒地標朝天門平台（有片）
【長江暴雨】長江今年第3號洪峰形成 南京大堤卻遭挖空違規建餐廳（有直播片）
【長江暴雨】長江今年第3號洪峰形成 南京大堤卻遭挖空違規建餐廳（有直播片）