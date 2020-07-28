【全日禁堂食】10個外賣速遞注意事項

香港周三起全面禁止堂食，限聚令收緊至兩人，外賣需求料倍增。不過，叫外賣有否潛藏風險？需要注意些甚麼？本網綜合國家衛健委近日發布有關外賣配送「新冠肺炎疫情健康防護指南」，以及世衛組織4月刊登的疫情期間處理食物衛生和外賣服務指引等，餐飲外送需留意以下10點：

1. 疫情期間，肉蛋禽和水產品等食物需徹底煮熟。不建議訂購生冷食物、雞蛋類炒製菜式，尤其是魚生、壽司、沙律、白切雞等未經徹底煮熟、較容易滋生細菌的食物

2. 餐飲業界宜將需低溫保存的食品和熱食品，獨立包裝進行分隔。在快遞裝運過程中，盡量將生鮮類與其他快遞分區放置

3. 顧客點餐時，盡量避免現金交易，應選擇自助付款方式結帳

4. 減少與外賣速遞員接觸，可協商外賣速遞員將食物掛在大門柄上或放在大廈管理處

5. 拿取外賣後及就餐前，必須先洗手或使用潔手消毒劑清潔雙手

6. 新冠肺炎的病毒可在紙品表面停留24小時、塑膠表面上至少72小時，故不建議將包裝袋直接放在餐桌上，可先用消毒紙巾拭抹包裝袋及食物盒表面

7. 食物盡快食用，剩菜剩飯再次食用前要徹底加熱

8. 若不能及時食用，熟食在室溫下的存放時間不得超過2小時，放置超過2小時的話，應用微波爐等加熱中心溫度至70℃以上，但餐食時限應為燒熟後4小時內

9. 盡量使用家中餐具；平日首選將餐具洗淨後，置於沸水中煮15至30分鐘消毒

10. 對於外賣配送人員，應當減少聚集，與他人交談時至少保持1米以上的社交距離；減少直接用手接觸公共設備或設施表面

沒有證據表明可 從食品感染 新冠病毒

中國疾病預防控制中心研究員王麗萍此前表示，根據目前對新冠病毒傳播特徵的認知，其主要通過近距離直接接觸感染者的呼吸道飛沫而傳播，或手部接觸了感染者污染的物品，再由沾染了病毒的手通過觸摸眼、口和鼻而感染。目前沒有證據表明新冠病毒會在食品之間傳播。

但王麗萍提醒，如果食品加工者沒有按正確的生產操作規範來經營食品，食品表面可能通過病毒攜帶者或病人的飛沫，以及密切接觸等途徑受污染。

美國疾控中心（CDC）亦指出， 一般認為，通過食品、食品包裝或購物袋感染病毒的風險極低。目前尚未發現通過觸摸食品、食品包裝或購物袋而感染 新冠病毒 的 病例。

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責任編輯：彭文彌

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