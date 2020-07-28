【港區國安法】中國一口氣反擊3國  暫停與英加澳司法互助協議

港區國安法的訂立，引發中國與西方激烈角力。中國外交部今天公布，暫停跟英國，加拿大和澳洲等3國的司法互助協議，也就是停止香港與這些國家執行引渡安排；此舉是要反制英加澳早前因應國安法，煞停與香港的引渡協議。

中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會答問表示，香港特區政府將暫停與英國，加拿大和澳洲就包括引渡在內的司法互助協議。

汪文斌：3國停與香港引渡協議 是干涉內政

汪文斌批評，這3個國家決定暫停與香港的引渡協議，嚴重干涉中國的內政；又指三國政治化與香港司法合作的錯誤行動，嚴重損害司法合作的基礎。

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但今天剛宣布叫停與香港引渡協議的新西蘭，則未有涵蓋在這一波措施。

新西蘭周二（28日）宣佈，因應港區國安法實施，新西蘭暫停與香港引渡協議。新西蘭是「五眼」情報聯盟中，最後一國就與香港引渡協議採取措施的國家。英國、加拿大、澳洲早前皆以不滿港區國安法為由，暫停與香港引渡協議；美國此前則表明有意暫停與香港引渡協議。

新西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）表示，港區國安法損害一國兩制框架和香港獨一無二地位，新西蘭無法再相信香港司法制度足夠獨立於中國內地。

新西蘭周二亦宣布停與港引渡協作

彼得斯又宣佈新西蘭另外2項措施，包括把對中國內地出口軍民兩用科技的限制標準，套用於香港，以及更新對香港外遊警示，提醒新西蘭人港區國安法構成的風險。彼得斯稱，新西蘭會繼續重審與香港關係。

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中國駐新西蘭使館發言人表示強烈不滿和堅決反對，批評有關決定嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

發言人又稱，任何對華施壓的圖謀都絕不會得逞，敦促新西蘭立即改弦更張，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免對兩國關係造成進一步損害。

發言人重申，香港事務純屬中國內政，不容外部勢力干預，香港國安法是確保「一國兩制」行穩致遠的重要舉措，有利於香港繁榮穩定。

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責任編輯：馬佩君

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