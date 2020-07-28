亞投行年會致辭 習近平：中國支持多邊主義 以開放合作精神同各國共謀發展

亞投行第五屆理事會年會今日（28日）下午5時以視頻會議舉行，國家主席習近平將在開幕式上致辭。外界關注在全球經濟因疫情陷入衰退、中美關係惡化之下，習近平致辭會釋出什麼訊息。

據新華社報道，習近平在致辭中提到， 中國始終支持多邊主義、踐行多邊主義，以開放、合作、共贏精神同世界各國共謀發展， 中國將繼續同各成員支持亞投行、辦好亞投行，為國際社會應對風險挑戰、實現共同發展作出更大貢獻。

亞投行朋友圈越來越大 團結合作是戰勝危機正道

習近平表示，亞投行從最初57個創始成員，發展到今天來自六大洲的102個成員，朋友圈越來越大、好夥伴越來越多、合作質量越來越高，展示了專業、高效、廉潔的新型多邊開發銀行的嶄新形象。

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他稱，全球抗擊新冠肺炎疫情的實踐表明，人類是休戚與共、風雨同舟的命運共同體，唯有相互支持、團結合作才是戰勝危機的人間正道。解決經濟全球化進程中出現的矛盾，各國應該努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作。亞投行應成為促進成員共同發展、推動構建人類命運共同體的新平台。

推動區域經濟一體化

他提出4點建議，包括要聚焦共同發展，把亞投行打造成推動全球共同發展的新型多邊開發銀行，提供更多高質量、低成本、可持續的基礎設施投資，既要支持傳統基礎設施，也要支持新型基礎設施，為促進亞洲及其他地區經濟社會發展提供新動力。

習近平又稱，要通過靈活多樣的發展融資產品，促進互聯互通，推動綠色發展，支持技術進步。又要把亞投行打造成高標準的新型國際合作機構，把遵循國際通行標準、尊重普遍發展規律同適應各成員自身發展的實際需要，有機結合起來，創造國際發展合作最佳實踐。

同時堅持開放包容，成為國際多邊合作新典範，堅持共商共建共享原則，順應世界經濟格局調整演變趨勢，同更多發展夥伴開展合作，推動區域經濟一體化，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

官媒《中國日報》早前引述分析人士預料，習近平會宣布更多支持亞投行的政策，傳達中國已由疫情中強勁復甦，將在推動地區和全球經濟復甦承擔更多責任的訊息。

亞投行130億美元基金助成員克服疫情

亞投行本屆年會以「互聯互通，面向未來」為主題，將圍繞與合作夥伴共同開拓市場、建設綠色經濟、縮小數字鴻溝和應對未來挑戰等議題展開研討。

面對全球疫情衝擊，亞投行穿行長金立群表示，該行快速靈活響應各成員應對疫情危機的需求。

亞投行早前成立初期規模為100億美元的新冠肺炎危機恢復基金，對受到疫情嚴重衝擊的公共和私營部門機構提供快速融資，以支持成員克服疫情帶來的緊急經濟、財政和公共衛生壓力。為了滿足成員的需要，基金規模提升到130億美元。目前，亞投行已批准向越南、格魯吉亞、巴基斯坦、土耳其、哈薩克等12個國家提供應對疫情相關貸款。

亞投行由中國倡議發起、57個創始成員共同籌建，於2015年末正式成立。目前已有102個成員，成為僅次於世界銀行的全球第二大多邊開發機構。而亞投行積極參與「一帶一路」合作，成立以來已批准近200億美元的投資項目，分佈在「一帶一路」沿線國家和地區。金立群稱， 亞投行還將吸收一些新成員，又稱 成員數量的不斷上升，是國際社會對亞投行的一張信任票。

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