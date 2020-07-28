【中美角力】商務部批美把經貿作政治打壓工具 堅決反對美制裁11華企

美國商務部於當地時間7月20日發布公告，將11個美方認為與新疆侵犯人權有關的中國實體，列入出口管制「實體清單」。中國商務部今天（28日）以答記者問方式，對此堅決反對。

商務部表示，美方把經貿作為政治打壓工具，多次濫用出口管制等措施，動用國家力量打擊他國企業，對國際經貿秩序造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美國商務部上周宣布將11間涉參與侵犯新疆維吾爾人權的中國企業列入實體制裁清單。被制裁的包括兩間負責收集及分析基因的中國企業、及9間涉強迫維吾爾人與其他穆斯林少數民族工作的公司，相關企業不能從美企購買部件。

中國加快買美貨 仍不足以達貿易協議目標

另外，在中美圍繞間諜問題相互指責、互關領事館的背景下，有觀察人士擔心，中美首階段貿易協議可能淪為受害者。

彭博社根據中國海關總署的數據計算顯示，今年上半年，中國進口協議內美國產品總額已經達到中美貿易第一階段協議中，2020年目標採購量逾1700億美元的23.3%，與5月份19%的進度相比，6月份的採購步伐已經加快。

不過，這意味中國需要在年內剩餘時間購買約1300億美元的美國產品，才能信守1月份簽署的第一階段貿易協議。

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責任編輯：彭文彌

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