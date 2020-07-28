胡春華再兼新職　趨活躍有玄機？

下一篇文章
亞投行年會致辭 習近平：中國支持多邊主義 以開放合作精神同各國共謀發展
國務院副總理胡春華最近公開活動頻繁，頗受媒體注意。而官方日前公布建立2個新的部際聯席會議制度（即部級機構的跨部門工作機制），其中「國務院推進貿易高質量發展部際聯席會議」召集人就是胡春華。
國務院辦公廳日前公布建立2個新的部際聯席會議制度，一是「國務院推進貿易高質量發展部際聯席會議」，胡春華為召集人；另一個是公共法律服務體系建設部際聯席會議制度，召集人是司法部長唐一軍。
據公布，「國務院推進貿易高質量發展部際聯席會議」共有30個部門和單位組成，中國商務部為召集單位。副召集人分別是商務部長鍾山、海關總署長倪岳峰、國務院副秘書長高雨。
這個聯席會議主要職能包括：
除了最新「兼職」，媒體近期對於胡春華的一些公開報道，包括出席9日在北京召開的「全國穩外貿穩外資工作電視電話會議」，要求穩住外貿外資基本盤；14日在浙江義烏主持召開「部分重點省市穩外貿穩外資座談會」；25日赴江蘇連雲港，督導「穩外貿穩外資工作」。
境外媒體揣測：會否是下任總理人選之一？
有境外媒體分析指，胡春華近來公開活動頻繁，所涉及的全面脫貧、保就業、穩外資、穩外貿等都是中國政府今年在經濟方面最重要的執政目標。
這些領域與胡春華負責的工作有關，但可看出被委以重任。跡象顯示，胡春華有可能接替李克強，成為下一屆總理。