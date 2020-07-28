▲ 【中美角力】新冷戰冷到盡時 BBC：中美或終極「熱戰」

中美關係在新冠肺炎疫情爆發後，跳崖般急墮低谷。美國國務卿蓬佩奧日前發表的政策演說中，首次表明要以「不信任」對待中國、仿如一篇新鐵幕演說。BBC引述學者指，中美新冷戰已然形成，且不能抹殺兩國終極爆發熱戰的可能性；而這一戰，更可能蔓延成世界大戰。

中美關係上周是一個重要轉折點。美國國務卿蓬佩奧在上周四發表對華政策演說，語調強硬、並呼籲全球要以「不信任且要驗證（distrust and verify）」原則，應對中國執政黨－－中國共產黨，果斷促使中國改變。

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BBC中文網報道指，輿論場上，一些人形容是「新鐵幕演講」和「新冷戰宣言」，等同於宣告過去幾十年美國對華接觸政策失敗。

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與此同時，不僅美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、聯邦調查局局長雷（Christopher Wray）、司法部長巴爾（William Barr）先後發表演說，對中國在南海、香港及新疆等議題作出強烈批評。

更重要是，美方已把對中國的批評轉化為行動，制裁新疆官員、宣布中國南海主權聲索「非法」等舉動此起彼落，觸及了中國核心利益。

BBC中文網直指，不少觀察者認為，中美已進入「新冷戰」時期。

「武裝衝突起因 有時是戰略誤判」

紐約城市大學政治學教授夏明對BBC中文網說，「特朗普政府內閣已經基本形成共識，即未來很多政府部門都將對中國施以對抗性戰略」，這種全方位對抗，是一種「新冷戰」。

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夏明更指，中美兩方近期的矛盾和衝突並非基於理性、務實，或抱有良好意願去解決問題，而是大家借機羞辱對方，促使危機升級。

他並不排除這種對抗演變為熱戰的可能性，直指「武裝衝突有時並非彼此情願，可能因為戰略誤判導致」。

台海及南海問題都可能是擦槍走火的「引綫」。「熱戰的前景在增加，而且熱戰不會只是中美兩國的戰爭，一定是世界大戰。這是非常危險的」，夏明說。

中國獨立政治學者吳強接受BBC中文網訪問時也稱，南海領域不排除發生小規模武裝衝突，但危機不會擴大，真正的危險在台灣。

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吳強認為，中國以民族復興為目標，有說打算在習近平第三個任期內完成對台灣的統一；同時，中美關係越緊張，中國越急於奪下台灣。這都有機會增加台海衝突風險。

「南海衝突事小 真正的危險在台灣」

事實上，知名中國問題專家、哈佛大學榮休教授傅高義（Ezra Feivel Vogel）近日接受內地《環球時報》的訪問中也說，「很不幸，兩國有發生武裝衝突的可能。」他對於南海和台海局勢表達了擔憂。

傅高義用第一次世界大戰的歷史來解釋，他說，「一戰始於一件小事，並很快波及多個大國，儘管它們並未計劃參戰」。

BBC中文網引指，多名分析人士已認為，從現在開始到明年1月，兩國可能有更多摩擦，互動難以預測。

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責任編輯：鄧國強

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