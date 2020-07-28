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【中美角力】TikTok遭美圍攻 拜登競選團隊全面禁用

國情動向 20:30 2020/07/28

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中國短片社交平台抖音海外版TikTok近日成為美國對華施壓新戰場，據外媒報道，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的總統競選團隊，周一公布最新政策，要求所有工作人員必須將TikTok從個人和工作手機上移除，原因是這款流行短視頻應用存在安全擔憂。

消息最早由彭博社傳出，其後由business insider證實。

此前，多家美國政府機構已經採取類似的封殺措施。美國國務院、國土安全部、美國陸軍及海軍，都已禁止工作人員在政府發放的設備上使用TikTok，民主黨和共和黨全國委員會也警告不要使用這款應用程式。

美國白宮官員日前表示，特朗普政府正研究來自中國的TikTok、微信（WeChat）等社群媒體應用程式所造成的國家安全風險。特朗普此前亦證實，正考慮封殺TikTok，表明此舉是反擊中國應對新冠疫情不力的眾多措施之一，但未公布任何細節。

TikTok一名發言人稱，他們嚴肅對待所有用戶的安全，中國外交部回應稱，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上開展對外經濟合作，敦促美方停止鼓吹動用國家機器打壓中國企業。

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責任編輯：彭文彌

經濟 外交 社交平台 拜登 特朗普 中國外交部 微信 抖音 白宮 美國國務院

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