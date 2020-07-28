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【中美角力】E-8C第6度飛近中國　京：南海不是美國的夏威夷

國情動向 21:01 2020/07/28

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【中美角力】E-8C第6度飛近中國　京：南海不是美國的夏威夷

中方今天披露，美國空軍1架E-8C聯合監視指揮機周二（28日）上午從巴士海峽飛入南海，接近廣東外海，是7月以來E-8C第6度被追蹤到接近中國空域。中方上一次追蹤到E-8C飛往當地空域是在26日。

隨後，中國外交部發言人汪文斌周二下午針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前指「南海不是中國的海上帝國」回應說，「我們要告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏威夷」。而美國軍機今年上半年，已在南海活動達2000多次。

「南海戰略態勢感知計劃」追蹤美機動向

形式上隸屬北京大學海洋研究院、近日卻密集披露美軍在第一島鏈行蹤的「南海戰略態勢感知計劃」平台，周二上午在推特上公布了這一訊息。

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而這一平台稍晚公布，美國海軍各1架P-8A及P-3C反潛巡邏機同日下午分別從南海朝東北方向飛入巴士海峽上空。而上午接近廣東外海的E-8C指揮機，則在中午經巴士海峽折返西太平洋。

根據這一平台公布的海圖及飛行路徑，美軍這架E-8C周二上午雖然同樣朝廣東沿海飛行，但距離領海基線最近的距離約有200公里，不如前幾次般地接近。

有中國軍事專家此前表示，美軍不同型號軍機接近中國存在分工。有的蒐集圖像，有的蒐集訊息，有的偵測水面上下目標，滙整後加以分析。未來中國艦機一旦出動，美軍就能第一時間判斷，並展開對應行動，「是非常危險的」。

中國外交部發言人汪文斌美國「唯恐南海不亂」

至於中方對美方南海言論及行動的回應，汪文斌聲稱，中國的南海政策「沒有變化，保持著連續性、穩定性」，「從未擴大自己的主權聲索」，堅持在「尊重歷史事實」的基礎上，根據國際法，透過談判協商解決與鄰國的領土和海洋權益爭端。

【中美角力】美聲明幾全面否定中國南海主權聲索　為中美關係投震撼彈

【中美角力】外交部、中國使館斥美渲染南海緊張 稱堅決維護領土主權

汪文斌說，根據公開報道，今年上半年，美國軍機在南海活動達2000多次。7月15日至今，美國軍機更連續12天抵近南海偵察，近日又把2艘航艦開往南海，還鼓動盟友和伙伴也把軍艦開到這片海域，「唯恐南海不亂」。

他最後說，「我們要告訴蓬佩奧，南海不是美國的夏威夷」。如果少數美國政客試圖把南海攪渾，地區國家和所有愛好和平的人士都不會答應。

責任編輯：鄧國強

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