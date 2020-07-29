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中國伊朗「25年密約」　為何不懼開罪美國？

國情動向 09:08 2020/07/29

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外媒相繼報道，中國和伊朗正努力達成一份長達25年的全面合作協議。

近日，《紐約時報》和BBC等西方媒體相繼報道，中國和伊朗正在努力達成一份長達25年的全面合作協議。根據西方媒體獲得的這份18頁的文件，中國將大幅增加在伊朗的投資，總值達4,000億美元（約3.1萬億港元），涉及銀行、電訊、港口、鐵路等數十個範疇，中國則取得為期25年伊朗定期供應原油的合約。

中伊傳簽25年戰略協議

中國的官方媒體目前對這個消息保持沉默。外交部發言人華春瑩7月14日回應媒體查詢時說「不掌握相關情況」，但她似留有餘地表示，伊朗是中國的友好國家，中伊之間保持着正常的交往與合作。伊朗外交部長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）的回應是，關於未來與中國的各項交易「沒有甚麼秘密」，當協議達成時就會宣布有關條款。

雙方的回應予外界的印象是，默認了雙方正在努力達成相關協議。

西方輿論認為，由於伊朗正遭受美國的嚴厲制裁，該協議可能為已經持續惡化的中美關係雪上加霜。BBC引述中國的中東問題專家、浙江外國語學院環地中海研究院院長馬曉霖認為，

從中興到華為都被指所謂和伊朗有交易，到現在都在被美國打壓。這已經可以看出來如果中伊關係走得過遠的話，會給中國帶來的一些傷害。

事實上，在美國對伊朗展開全面制裁之際，中國此刻與伊朗達成這樣一份長期全面合作協議，對飽受制裁之苦的伊朗來說可稱得上是雪中送炭，而對美國來說，對伊制裁無異於被釜底抽薪，效果會大打折扣。那麼，北京為何不惜開罪美國也要與伊朗合作呢？

如此重大決策，北京顯然是有其戰略考量，以及對利害得失進行了充分評估的。不難看出，這份協議對北京來說，最大的利益應是出於對中國能源安全的考慮。

出於中國能源安全考慮

中國能源需求近年持續增長，對外依存度持續走高，能源安全結構性矛盾突出。公開數據顯示，目前中國每年原油消耗量近7億噸，而自產原油不到兩億噸。5億噸要靠進口。其中，中國原油消耗量的一半以上來自中東。而中東原油的80%以上需要經過霍爾木茲海峽、印度洋、馬六甲海峽，才能運抵中國。上述幾個海上運輸線，目前基本被對中國敵意頗深的美國、印度海軍控制。

中東的地緣政局動盪、原油運輸路徑風險，長期以來都是中國能源進口安全的心腹大患。而伊朗是中東的產油大國，中國若與伊朗展開長期的全方位合作，一方面可保證原油的穩定供應。另一方面，伊朗和巴基斯坦接壤，中方可通過與最可靠的「盟友」巴基斯坦建立的「中巴經濟走廊」，經陸路直達巴基斯坦南部、由中方建設及營運的瓜達爾港，與比鄰的伊朗聯通。從而避過受美印軍事力量實際控制的海上運輸通道。

尋找更多籌碼應對美國

而當前中美關係既然已經走到了冷戰的邊緣，中國與美國的另一個「敵人」伊朗加強合作，也不排除希望達到「抱團取暖」的目的。尤其是目前美國將全球軍事力量的60%集中到西太平洋，並和印度、澳洲等國組成對華圍堵的印太戰略，對中國的周邊安全環境造成巨大壓力。中方通過支持美國「老對手」伊朗，則可分散美國的軍事部署，一定程度上緩解美國對中國的軍事壓力。

此外，據悉這份合作協議總金額雖然以美元計，但所有項目都是以人民幣結算。這是因應伊朗在美國的金融制裁下，美元結算大幅受限，實際上則是推動人民幣走出去、實現國際化的重要舉措。

可以預期，這份中伊長期合作協議一旦達成並公之於世，勢必觸怒美國等西方國家。不過，在美方已經公開號召西方國家結盟「改變中國」新冷戰氣氛瀰漫的大環境下，中方恐也要尋找更多的籌碼，如團結對手的「敵人」，來迎接這場正在到來的中美世紀博弈。

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本報記者：黃兆康

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