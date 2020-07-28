中國伊朗「25年密約」 為何不懼開罪美國？（訂戶專享） 國情動向 21:25 2020/07/28 分享： ▲ 外媒相繼報道，中國和伊朗正努力達成一份長達25年的全面合作協議。 近日，《紐約時報》和BBC等西方媒體相繼報道，中國和伊朗正在努力達成一份長達25年的全面合作協議。根據西方媒體獲得的這份18頁的文件，中國將大幅增加在伊朗的投資，總值達4,000億美元（約3.1萬億港元），涉及銀行、電訊、港口、鐵路等數十個範疇，中國則取得為期25年伊朗定期供應原油的合約。 ... 相關文章 【中美角力】中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 恐為中美關係投震撼彈（更新版） 2020/07/13 【中美角力】中國伊朗擬簽25年「兄弟協議」 恐為中美關係投震撼彈（更新版） 【中美角力】中國伊朗談25年戰略協議 「抱團取暖」破美圍堵 2020/07/14 【中美角力】中國伊朗談25年戰略協議 「抱團取暖」破美圍堵 反制美國 中國伊朗4000億美元合作談判衝刺 2020/07/21 反制美國 中國伊朗4000億美元合作談判衝刺 【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力 2020/07/22 【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力 【孟晚舟案】央視曝滙豐孟晚舟神秘約會 「構陷華為」爭議未息（有片） 2020/07/27 【孟晚舟案】央視曝滙豐孟晚舟神秘約會 「構陷華為」爭議未息（有片） 中美關係 貿易戰 中美貿易戰 經濟 軍事 伊朗 人民幣 中國 霍爾木茲海峽 馬六甲海峽 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入