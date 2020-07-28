中國伊朗「25年密約」　為何不懼開罪美國？（訂戶專享）

▲ 外媒相繼報道，中國和伊朗正努力達成一份長達25年的全面合作協議。

近日，《紐約時報》和BBC等西方媒體相繼報道，中國和伊朗正在努力達成一份長達25年的全面合作協議。根據西方媒體獲得的這份18頁的文件，中國將大幅增加在伊朗的投資，總值達4,000億美元（約3.1萬億港元），涉及銀行、電訊、港口、鐵路等數十個範疇，中國則取得為期25年伊朗定期供應原油的合約。

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