劉鶴主持中歐經貿高層對話 承諾推進金融業雙向開放

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴，今天（28日）與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯，以視頻會議形式共同主持第8次中歐經貿高層對話。雙方圍繞「開啟後疫情時代中歐合作新局面，引領全球經濟穩健復甦增長」主題進行討論，就共同抗擊新冠肺炎疫情、全球經濟治理、產業鏈供應鏈安全、中歐投資協定談判、世貿組織改革、擴大市場開放、數碼經濟、互聯互通、金融和稅務領域合作等，達成一系列共識。

中國商務部表示，今年正值中歐建交45周年，雙方同意繼續加強宏觀經濟政策協調，實施有效的財政和貨幣政策，確保更有效地直達實體經濟，共同維護全球經濟金融和市場預期穩定，推動全球經濟恢復性增長。雙方將採取有效措施，保證貿易物流暢通，保障上下游工業品和原材料供應，促進投資項目正常運營，維護產業鏈供應鏈安全穩定。

推進中歐投資協定談判 歡迎金融機構赴華投資

此外，雙方充分肯定中歐投資協定談判，特別是就公平競爭議題取得的重大進展，將繼續加強督導，加快推進剩餘問題的討論，目標在年內完成談判。雙方重申堅定支持以規則為基礎、以世貿組織為核心的多邊貿易體制，堅決反對單邊主義和保護主義。

擴大市場開放方面，中歐承諾為雙方企業提供公平、非歧視的貿易投資環境，包括擴大中歐農產品貿易；亦將進一步推進金融業雙向開放和互利合作。中方歡迎歐方金融機構來華投資展業，參與設立外資控股或獨資證券基金期貨公司，歡迎歐洲優質上市公司以CDR形式在中國境內資本市場掛牌上市。歐方願積極考慮豁免或放寬對中資銀行當地分行的子行化監管要求。

雙方並就5G網絡建設，以及歐盟外國補貼白皮書、外資審查政策、貿易救濟立法、政府採購和競爭政策等坦誠交換看法；雙方承諾推動金融基礎設施互聯互通，相互支持建設各自具有全球影響力的國際金融中心。中方歡迎歐方盡快完成「合格中央對手方」監管等效評估工作。雙方同意加強綠色金融合作，推動標準趨同。同意在數字貨幣、金融科技等領域加強信息共享和交流合作。

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責任編輯：彭文彌