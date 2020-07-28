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【中美角力】王毅批美蠻橫無理 中國將作出3點堅定而理性回應

國情動向 23:06 2020/07/28

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中美關係惡化，國務委員兼外長王毅周二（28日）在與法國外長勒得里昂通話時，就中美關係發表看法，他批評，美國國內一部分政治勢力，出於拉抬選情的政治考量，毫無道理地對中國進行全方位打壓，喪失了國與國交往最起碼的禮儀，是赤裸裸的強權政治。面對橫衝直撞、蠻橫無理的美國，中國將作出堅定而又理性的回應。

批美行徑突破國際準則最基本底線

王毅表示，當前，中美關係引起國際社會普遍擔憂，根本原因是美國國內一部分政治勢力，出於拉抬選情的政治考量和維持單極霸權的需要，不惜全面​​否定中美關係的歷史，毫無道理地對中國進行全方位打壓，不斷挑釁中國的核心利益，攻擊中國人民選擇的社會制度，污衊與中國人民血肉相連的執政黨。

這些行徑喪失了國與國交往最起碼的禮儀，突破了國際準則最基本的底線，是赤裸裸的強權政治，如果歸結為一個詞，那就是「霸道」。

王毅表示，值得警惕的是，美國國務卿蓬佩奧前幾天發表演講，試圖重新挑動意識形態對立，把世界引向一場新的冷戰。世人彷彿看到已經掃入歷史垃圾堆的麥卡錫主義企圖捲土重來，如果任由這種陰謀論得逞，不僅中美關係將陷入對抗的深淵，世界將陷入分裂的危機，人類的前途命運也將陷入危險的境地。

王毅表示，面對橫衝直撞、蠻橫無理的美國，中國將作出堅定而又理性的回應：

首先，中方將堅決反制侵害中方正當權益的惡劣行徑。中國從來不會主動挑起事端、始終保持最大限度的克制。不久前，美國強行關閉中國駐休斯頓總領事館，對中國的主權和尊嚴發起挑釁，中方當然要作出正當和必要反應。這完全符合外交慣例，也是世界上所有主權國家的應有權利。

第二，中美應當進行理性溝通。中方決不會聽任少數反華分子顛覆中美幾十年交流合作的成功積累，也決不會允許以意識形態偏見破壞中美關係今後發展的進程。中方願從中美兩國人民和世界人民共同利益出發，秉持平等開放態度，同美方進行溝通交流，力爭維護中美關係的穩定。

第三，世界其他國家應當共同維護國際社會的團結與合作。中方相信各國都能作出正確和明智判斷，不被美國少數政治勢力裹挾，共同防止世界被拖進衝突對抗的新冷戰，共同防止全球化的進程被粗暴打斷。縱容霸凌保證不了自身安全，反而會讓霸凌者得寸進尺。各國應行動起來，抵制任何單邊和強權行徑，捍衛世界和平與發展的大局。

王毅說，中方對世界的未來仍充滿信心，因為任何倒行逆施都不得人心，也不可能持久，和平與合作必將成為時代和人民的選擇。

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責任編輯：彭文彌

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