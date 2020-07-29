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【港區國安法】歐盟27國聯手對港禁運敏感科技 中方嚴正交涉（更新版）

國情動向 16:14 2020/07/29

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歐盟27國聯手對港禁運敏感科技 中方嚴正交涉

中國在香港推出《港區國安法》後，歐盟昨同意限制對香港出口可用於鎮壓及監視的設備，推措施便利港人簽證遷徙。歐盟對《港區國安法》表達「嚴重關切」，認為新法嚴重侵蝕香港自由。中國駐歐盟使團今發聲明，就此作嚴正交涉。

*16：14 新增中國外交部回應

在北京，中國外交部今日例行記者會上，發言人汪文斌表示，香港事務純屬中國內政，任何外國或組織無權干涉。歐方通過的有關舉措，違反了不干涉別國內政這一國際關係基本準則，中方堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

敦促歐方切實尊重中國在香港維護國家安全問題上的立場和行動，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，多做有利於香港繁榮穩定的事，把精力放到維護中歐關係健康發展上。

代表歐盟27會員國政府的歐盟部長理事會昨在聲明中說：「歐盟認為港區國安法是值得嚴重關切的事。歐盟尤其關切理應受到保護直到至少2047年的權利和自由受到廣泛侵蝕。」

因此，27國同意限制對香港輸出敏感科技，用作內部鎮壓、截取通訊或進行網絡監察等。除了限制出口，歐盟還將採取措施支持港民，包括給予簽證、獎學金和學術交流，讓港民更容易到歐洲。

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【港區國安法】歐盟擬限制對港出口敏感技術 審視簽證協議（更新版）

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）表示，港區國安法實施後，出口可用於鎮壓的設備上，「將香港與內地等同視之是合理的」。根據「中英聯合聲明」，中國政府會確保香港本身的資本主義制度和生活方式維持「五十年不變」。

【港區國安法】中方一口氣反擊3國  暫停港與英加澳司法互助協議

【港區國安法】歐盟最快日內回應國安法　會否予港人居留措施或揭曉

對此，中國駐歐盟使團發言人今表示，堅決反對歐方錯誤做法，已提出嚴正交涉，敦促歐方切實尊重中國在香港維護國家安全問題上的立場，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

發言人表示，中方已經多次就香港維護國家安全立法問題闡明立場。「一國兩制」落實得好不好，中國人民、特別是香港人民最有權利發表意見，歐盟沒有資格說三道四，又說絕大多數香港居民都認為，港區國安法實施後，會更有助於保障香港居民的各項權利，亦更有利於維護香港長期繁榮穩定。

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責任編輯：游昊雲

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