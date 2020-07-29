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【中美角力】美國澳洲增介入南海能力 合建軍事燃料庫

國情動向 10:48 2020/07/29

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【中美角力】美軍建澳洲燃料庫 美澳合研導彈防禦裝備

美國推進「印太戰略」遏制中國，美國與澳洲達成協議，讓美國出資在澳洲北部建立軍事燃油儲備庫，加強從澳洲介入南海能力。美國澳洲又同意合作，研發反導與高超音速導彈防禦科技。新冠肺炎疫情下，澳洲官員今次親身赴美造法罕見，澳洲美國戰略協作意願亦可見一斑。

美國澳洲外長、防長「2+2」會談，周二（28日）在美國華盛頓舉行，雙方簽署原則聲明，同意加強聯手應對中國崛起，擴展防務、公共衛生和發展等方面合作。

美澳同意，美方出資在澳洲達爾文（Darwin），建立商業運作的軍事燃油儲備庫。達爾文是澳洲最靠北主要城市，面臨帝汶海，與印尼隔海相望。達爾文與南海南沙群島距離正好大約3,000公里，而達爾文也是澳洲空軍海巡反潛機機隊基地，並同時是美國海軍陸戰隊澳洲駐地。

美澳在達爾文建立新油庫，預料可鞏固美軍在區內補給線，加強補給線抗打擊能力，同時提高美國與澳洲軍隊區內作戰能力。澳軍達爾文一帶部隊現時使用美軍燃油庫，澳洲政府則有意趁國際油價低迷機會，在美國幫助下建立自家油庫。美澳未有交代新油庫耗費多少，或何時會建成。

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美國澳洲外長與防長又在聲明中表示，雙方同意鞏共同安全和繁榮是兩國利益，兩國會在高超音速導彈、防空反導裝備、電子戰、海底戰、太空、網絡安全與稀土等關鍵礦物方面展開合作。不過，兩國未有談及加強在南海聯合軍事演習，反映澳洲對美國全力遏制中國仍有保留。

美國新冠肺炎疫情至今仍未受控，而澳洲目前亦正忙於控制當地第二波疫情下，今次澳洲外長與防長親身前往華盛頓，與美方官員會晤，更顯澳洲戰略上有意與美國靠攏。美國防長埃斯珀（Mark Esper）也談及澳方官員所作犧牲，稱他們返國後需要自我隔離14天。

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