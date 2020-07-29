【新冠肺炎】內地3個多月來首次單日破百宗確診  新疆本土個案佔89宗

內地新冠肺炎疫情反覆，昨日（28日）單日新增101宗確診個案，是逾3個半月以來首次，其中本土病例達98宗，新疆佔89宗；遼寧大連疫情持續，新增8名確診患者，北京再多一宗關聯病例。大連宣布，取消原定下月舉行的中國國際啤酒節。

昨日新增的101宗確診病例中，3宗為輸入，98宗為本土病例（新疆89例，遼寧8例，北京1例），無新增疑似、死亡病例。內地累計確診病例84060宗，4634人死亡。

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新疆疫情持續擴大，自本月15日發現本輪疫情首宗確診病例，截至昨日確診人數達324人。昨日新增的89宗個案，近半是無症狀感染者轉確診病例；當日新增15名無症狀感染者，烏魯木齊佔15人。當地尚有9121人正在接受醫學觀察。

至於疫情備受關注的大連，昨添8宗本土確診病例，均為無症狀感染者轉為確診，分別為凱洋海鮮公司員工及家屬、其密切接觸者、大連灣街道居民，及以確診病例的密切接觸者。大連今次疫情爆發7日以來，累計52人確診。

另外，北京再有1宗大連市疫情關聯病例，患者是前日確診的關聯病例的密切接觸者。

責任編輯：林佩怡

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