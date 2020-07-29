▲ 網傳98歲李登輝病逝 醫院澄清仍在治療 蔡英文急赴探望

昨天網絡傳出台灣的前總統李登輝病逝消息，台北榮民總醫院今日澄清，李登輝仍在醫院治療中，身體狀況雖不理想，卻不到外界傳聞程度。總統蔡英文、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌等人，今日赴醫院探望李登輝。

病情不理想 蔡英文賴清德蘇貞昌探望

李登輝今年2月8日晚間在家中由護士量測血壓、血糖後，喝牛奶太快嗆到咳不停，緊急送往北榮發現肺部浸潤，留院觀察至今，已173天。

李登輝住院期間適逢新冠肺炎疫情，為避免感染，醫療團隊也建議不要會客，2月底北榮院方更對全院下病情封口令，也讓病情惡化等各種傳言甚囂塵上。

昨天網絡再次傳出李登輝病情惡化、拔管病逝消息，雖凌晨台聯黨（台灣團結聯盟）於facebook發文澄清，但大批台灣媒體今日仍守候在北榮外。

據中央社，北榮院方今日上午接受訪問時表示，李登輝身體狀況確實不理想，但人仍在醫院接受治療，還不到外界傳聞的程度，有狀況會向社會大眾說明。

院內知情人士透露，李登輝高齡98歲，狀況長久以來就不穩定，隨時可能有變動，近期確實稍微惡化成「不穩定中的不穩定」，已緊急靠藥物稍微控制住，但李登輝年事已高，醫療團隊能多次將他的病情穩定下來，已經盡了最大努力。

此外，台灣總統府表示，蔡英文今天上午9時30分，偕同賴清德、蘇貞昌，前往醫院探視李登輝，同時也向其家屬表達關懷。三人也聽取李前總統醫療團隊簡報，並感謝醫療團隊妥善照顧的辛勞。探視於上午10時10分結束。

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