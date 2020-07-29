【立法會選舉】中英外長通話　英外長稱密切監察9月立法會選舉

▲ 中英外長通話 英外長稱密切監察9月立法會選舉

有報道指，香港將押後立法會選舉一年後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）周二與中國外長王毅通話時表示，英國密切留意9月香港立法會選舉。

英國外交部表示，藍韜文呼籲中國在新疆履行國際人權義務。強調中國必須負起國際責任，重建與國際社會對中國的信任。他重申，英國會致力與中國政府維持正面有建設性聯繫，認為兩國在貿易和氣候變化問題上可以合作。

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新華社報道，王毅在通話中表示，當前中英關係遇到障礙和干擾。英國國內一些人要求「重置」中英關係，試圖將中英合作推倒重來，這只會使中英關係走進死胡同。面對中英關係的十字路口，雙方應保持理性和成熟，恪守國際關係基本準則，尊重彼此核心利益和重大關切，維護兩國關係的政治基礎。

報道指王毅就涉港問題再次闡述了中方的原則立場，指出香港是中國的香港，涉港事務是中國內政，這是原則問題。英方近期就香港國安法的一系列言行，違反了不干涉別國內政這一國際關係基本準則，中方堅決反對。

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香港立法會選舉9月6日舉行，但有消息指，行會周二召開特別會議商討，決定押後選舉一年，港府極可能在周五提名期結束後宣佈押後，或以《緊急法》將選舉押後一年半載。

另外，王毅亦與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）通話，前者提及中美關係，批評華府對中國的打壓是當地部份政治勢力為了選情的政治考慮及維持單極霸權。他認為美國的舉行是突破國際準則的基本底線，形容是霸道，強調中國會作出堅定而理性的回應。

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責任編輯：游昊雲