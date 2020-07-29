【中美角力】外交部列美「10大謊言」 反駁間諜、竊取美新冠疫苗知識產權指控

中美關係惡化，雙方持續針鋒相對。中國外交部今日刊文列出美方「10大謊言」，批評美國突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，反駁美方有關間諜、竊取美國知識產權等的指控。

外交部抨擊美方就關閉總領館決定，「編造藉口、散佈謊言」，有的無中生有、顛倒黑白，拿不出一條真憑實據，中方對此列舉實際情況出來。

對於美方指控中國竊取美國知識產權，包括新冠肺炎疫苗研發成果，中方斥美信口開河，指中國是知識產權大國，而在新冠肺炎疫苗研發方面，中國處於領先地位，毫無理由竊取美方相關知識產權，質疑美國為大選打中國牌，只會令中美緊張關係更加惡化。

中國研發新冠疫苗領先 毫無理由竊取美方成果

中方又批評，美方對中美正常的科學、人文交流合作搞有罪推定，羅織「莫須有」罪名，指中國的人才引進工作與國際通行做法無本質區別，光明正大，無可指摘，以反駁中方在美國通過人才招募計劃盜取美科研成果和知識產權的指控。

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中方並稱， 駐休斯敦總領館開設以來，一直遵守國際法和美當地法律，致力促進中美友好，不存在美方臆造的「間諜」活動和意識形態宣傳，轟 美方說法是以己之心度人之腹。稱美方 把該館說成是中國在美間諜和影響力活動網的核心節點，以及中國軍方通過向美派遣留學生來提升戰爭優勢的中心，有違外交常識，十分荒謬。反控美國駐華使領館一些人員從事與其身份不符活動，干涉中國內政，如刊登攻擊中國和中國政治制度的文章、美駐香港總領館在修例風波期間同「港獨」分子密會。

至於美方指中國駐休斯敦總領事和另外兩名外交人士，被發現用虛假信息護送中國旅客到包機登機口，中方稱完全不符合事實，強調中方領事人員使用的是美國務院發放的領事官員身份證件，進入機場限制區域得到美方批准，目的是照料乘搭臨時航班回國的中國公民。

否認外交官是特工 「 獵狐」 抓疑犯非「異見分子」

此外，中方重申，駐休斯敦總領館地皮和館舍均為中國政府財產，美方無理要求接管中國駐休斯敦總領館房產，嚴重違反《維也納領事關係公約》規定，侵犯了中方的正當權益。「即使退一萬步講，有關房產不再享受領事特權與豁免，有關財產仍受國際法的保護」。又稱未對包括美在內各國駐華使領館人員返華設置障礙

中方又強調，美方影射中國駐休斯敦總領館外交官曾從事特工活動，是無中生有。美方所謂「中方支持的反制活動」，是廣大中國留學生對個別「反中亂港」分子，自發形成的理性愛國行為。至於而中方抓回外逃嫌犯，並非美方所謂「異見分子和難民」。

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