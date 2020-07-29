美澳未提南海聯合軍演遏中國 澳洲：不會凡事同意美國

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【新冠肺炎】中疾控主任高福接種實驗型新冠疫苗 冀增公眾信心
美國澳洲外長、防長「2+2」會談在華盛頓舉行，美國澳洲兩國同意加強軍事合作應對中國。不過，美國澳洲並未提及聯合在南海舉行軍演，反映澳洲對美國全力遏制中國姿態仍有保留。澳洲外長直言，澳洲會自己作主，用不着凡事同意美國。澳洲防長也強調，澳洲與中國關係重要，無意加以損害。
美澳外長防長周二（28日）在美國華盛頓簽署原則聲明，同意加強反導、太空、網絡等一系列軍事合作，美國更會出資在澳洲北部增建軍事燃油庫，加強美澳介入南海能力。但聲明未有提及，美澳會在南海舉行聯合「航行自由」任務或聯合軍演，而美方此前有意推動澳洲加入美軍在南海行動。
澳洲國防部長雷諾茲（Linda Reynolds）被問到，美方在會上有否就南海聯合軍演向澳方施壓時，表示此事是兩國討論議題，但澳方態度保持一貫，會繼續在符合國際法情況下途經南海。
南海與海事議題近日成為中國與澳洲衝突最新範疇。澳洲政府早前跟隨美國，公開正式否認中國南海主權主張。澳洲傳媒也報道，澳洲海軍早前前往菲律賓海與美日舉行演習時，在南海遇上中國海軍艦艇。
但雷諾茲強調，澳洲雖然與美國有巨大共同利益，這仍不代表澳美會自動地所有議題立場一致。雷諾茲稱：
「我們與中國的關係重要，澳方無意予以損害。只是澳方也不會做違反自身利益的事。」
（Our relationship with China is important and we have no intention of injuring it. But nor do we intend to do things that are contrary to our interests.）
澳洲外長佩恩（Marise Payne）在同一場合也表示，儘管澳洲與美國是盟友，但毋須凡事同意對方，這才是互相尊重的關係。佩恩重申，澳方會下自己的決定（we make our own decisions）。
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