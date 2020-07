▲ 【中美南海角力】美澳未提南海聯合軍演遏中國 澳洲:不會凡事同意美國

美國澳洲外長、防長「2+2」會談在華盛頓舉行,美國澳洲兩國同意加強軍事合作應對中國。不過,美國澳洲並未提及聯合在南海舉行軍演,反映澳洲對美國全力遏制中國姿態仍有保留。澳洲外長直言,澳洲會自己作主,用不着凡事同意美國。澳洲防長也強調,澳洲與中國關係重要,無意加以損害。

美澳外長防長周二(28日)在美國華盛頓簽署原則聲明,同意加強反導、太空、網絡等一系列軍事合作,美國更會出資在澳洲北部增建軍事燃油庫,加強美澳介入南海能力。但聲明未有提及,美澳會在南海舉行聯合「航行自由」任務或聯合軍演,而美方此前有意推動澳洲加入美軍在南海行動。

澳洲國防部長雷諾茲(Linda Reynolds)被問到,美方在會上有否就南海聯合軍演向澳方施壓時,表示此事是兩國討論議題,但澳方態度保持一貫,會繼續在符合國際法情況下途經南海。

南海與海事議題近日成為中國與澳洲衝突最新範疇。澳洲政府早前跟隨美國,公開正式否認中國南海主權主張。澳洲傳媒也報道,澳洲海軍早前前往菲律賓海與美日舉行演習時,在南海遇上中國海軍艦艇。

但雷諾茲強調,澳洲雖然與美國有巨大共同利益,這仍不代表澳美會自動地所有議題立場一致。雷諾茲稱:

「我們與中國的關係重要,澳方無意予以損害。只是澳方也不會做違反自身利益的事。」

(Our relationship with China is important and we have no intention of injuring it. But nor do we intend to do things that are contrary to our interests.)

澳洲外長佩恩(Marise Payne)在同一場合也表示,儘管澳洲與美國是盟友,但毋須凡事同意對方,這才是互相尊重的關係。佩恩重申,澳方會下自己的決定(we make our own decisions)。

