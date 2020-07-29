【A股脈搏】滬指收升2%創指大升3.8% 兩市成交額再破萬億元

內地股市今日全線上漲，滬指反彈升2%，逼近3300點，科技股走強，帶動創業板指升近4%。 市場情緒改善，兩市成交額再破萬億元（人民幣，下同）。

北向資金終結連續4日淨流出

三大指數低開後單邊上行，盤面上券商、生物醫藥板塊表現強勢，截至收市，滬指報3294.55點，升2.06%，深成指報13557.44點，升3.12%，創指報2767.4點，升3.78%。

滬深兩市成交額明顯放量，再次突破萬億元，合計10467億元，其中，滬市成交4531億元。北向資金淨流入77.31億元，終結連續4日淨流出，其中，深股通淨流入73.16億元，為7月6日以來新高。

盤面上全線上漲，家用電器領漲5%，生物醫藥、證券、半導體板塊走強，農業種植、白酒、國防軍工板塊較弱。

人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行300億元7天期逆回購操作，中標利率維持在2.2厘。鑑於今日無逆回購到期，人行今日淨投放300億元。

對於近期市場走勢，天風證券表示，目前中美局勢日漸緊張，疊加科創減持的影響還在，短期大盤向上的動力不足。但是因為已經回調比較大的幅度，所以在沒有新的利空驅動前提下，下跌空間或許有限。所以總體大盤目前以震盪為主。

世銀料中國今年經濟增速放緩至1.6% 逾40年最低

路透調查：中國今年經濟料增2.2% 中美關係仍是不穩定因素

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道