【南方暴雨】長江之後是黃河 雨帶北移令黃河、海河流域汛情風險增

南方强降雨稍显缓和，應急管理部預測，今日（29日）起雨帶北抬，四川盆地、華北、東北等地進入多雨時段。北方的黃河、海河、松遼流域可能發生較重汛情。

據應急管理部發布預警，今日起雨帶北抬，長江中下游降水明顯減弱，強降水過程趨於結束，四川盆地、華北、東北等地進入多雨時段。長江上游仍有較大來水，長江、淮河流域仍有多處河段處於高水位，安徽、湖北、湖南等省仍需嚴加防範中小河流洪水和江河湖庫堤壩險情。四川、西藏、新疆等地山洪地質災害風險高。華北、內蒙古中東部、廣西東北部等局地短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣可能引发風雹洪澇災害。

據內媒新京報報道，雨帶北抬後，黃淮、華北、東北地區將出現強降雨，海河、黃河、松遼流域可能發生較重汛情。國家防辦、應急管理部要求北方重點地區加強落實防汛。

截至7月28日，6月1日主汛期以來，洪澇災害已造成江西、安徽、湖北等27省區5,481.1萬人次受災，158人死亡失蹤，376萬人次緊急轉移安置；4.1萬間房屋倒塌，36.8萬間不同程度損壞；農作物受災面積528萬3,300公頃；直接經濟損失人民幣1,444.3億元。與近5年同期均值相比，今年洪災受災人次上升23.4%，因災死亡失蹤人數下降53.9%，緊急轉移安置人次上升36.7%，倒塌房屋數量下降68.4%，直接經濟損失上升13.8%。

【長江暴雨】長江今年第3號洪峰形成 南京大堤卻遭挖空違規建餐廳（有直播片）

【長江暴雨】黃豆成抗洪搶險神器 武漢大批採購

【南方暴雨】安徽固鎮逾萬民眾被困「孤島」 划艇單次僅能救5人（多圖有片）

【長江暴雨】水災重創主糧區 農民叫苦：早稻減產兼難收割

責任編輯：尹航