【新冠肺炎】中疾控主任高福接種實驗型新冠疫苗 冀增公眾信心

新冠肺炎疫情未停，全球等待疫苗誕生遏制疫情。中國疾病預防控制中心主任高福近日表示，他已注射一種實驗型新冠病毒疫苗，希望通過此舉增強公眾信心，在疫苗獲批後接種。

高福周日（26日）在一場網絡研討會透露上述消息，但未提及他何時以及如何接種這種候選疫苗，原因是不想被視作為疫苗生產公司「宣傳」，但稱「希望它有效」。

上月中科院微生物研究所和安徽智飛龍科馬共同研發的新冠重組蛋白疫苗，獲國家藥品監督管理局批准進入臨床試驗。該疫苗由高福團隊和嚴景華研究員團隊研發。另外，高福和嚴景華研究員合作團隊，日前提出一種針對MERS、SARS以及新冠肺炎的通用疫苗設計策略。

【新冠疫情】中國製新冠疫苗二期測試效果佳 到巴西作最後階段測試

【新冠肺炎疫苗】美專家：不怕中國新冠疫苗研發捷足先登

他表示，注射疫苗是為了增強公眾對疫苗的信心，指很多人對新冠疫苗的作用表示質疑，而作為科學家必須勇敢，「如果連我們都不接種疫苗，我們怎麼能說服全世界——所有人去接種疫苗?」

全球新冠疫苗的研發競爭激烈，高福多次表示，希望中美兩國開展更多合作，不希望中國和美國在科學上分開。

陳薇：中國疫苗單針接種起效

另外，中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所陳薇，昨日在一場論壇上，對當前新冠肺炎候選疫苗工作的回顧中指出，目前中國的新冠候選疫苗是唯一一個單針接種起效的疫苗，同時證明可在老年人群中成功產生抗體，不良反應的發熱率遠低於其他疫苗。

【新冠疫情】疫苗競賽你追我趕 一文看懂中美研發誰更快

中美諜戰內幕曝光 中國黑客被指圖涉新冠疫苗機密（更新版）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解